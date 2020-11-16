Bu aile 85 yıldır aynı dükkanda aynı lezzetle boza üretiyor

"Boza kültürünü Türkiye’ye Balkan göçmenleri ile getirilmiştir" Ailenin dördüncü kuşak temsilcisi olan İsmail Soydan, 4 masa ve 20 sandalye ile hizmet vermeye devam ettiklerini belirterek, "Pazaryeri'nde 85 yıldır aynı dükkanda boza ve helva üretiyoruz. Başta, Bursa, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kütahya başta olmak üzere çevre illerdeki market ve kuruyemiş tezgahlar da bozamız ve helvamız yerini aldı. Boza kültürünü Türkiye’ye Balkan göçmenleri ile getirilmiştir. Kış aylarının önemli içeceklerinden birisi olmuştur. Bozanın çok yararlı bir içecek olduğunu, çocuklarda kemik yapısının güçlenmesine yardımcı olduğunu, anne sütünü artırdığını ve bağırsakların çalışmasını kolaylaştırır" dedi.