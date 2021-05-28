Brownie nasıl yapılır? Tahinli, vişneli, beyaz çikolatalı brownie tarifi
Brownie çay saatlerinin en popüler tatlılarından biridir. Hatta dondurma ve çikolata sosuyla servis edildiğinde bambaşka bir lezzete dönüşür. Bugün sizler için alışılmışın dışında tahinli, beyaz çikolataı ve vişneli nefis brownie tarifleri derledik. İşte bir kez deneyenlerin tadına doyamayacağı brownie tarifleri.
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1
Hafif ıslak, bol çikolata, belki biraz meyve ya da tahinle sevdiklerinizin kalbini yeniden çalabilirsiniz desek? Mutluluk denince akla ilk gelen tatlılardan olan brownie, bugün sizlerle birkaç çeşitli tarifle birden buluşuyor. Nasıl mı? Buyurun tahinli, vişneli ve beyaz çikolatalı brownie tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları…
2
Tahinli Brownie Tarifi
Malzemeler
Yarım su bardağı tereyağı
1 su bardağı şeker
2 tane yumurta
1 çay kaşığı vanilya
1 çay kaşığı kabartma tozu
2 yemek kaşığı kakao (tepeleme)
1 su bardağı elenmiş un (silme)
Yarım su bardağı süt veya su
Tahin karışımı için;
1 çay bardağı tahin
1 tane yumurta
3 yemek kaşığı şeker
Tahinli Brownie Nasıl Yapılır?
Kullanacağınız 20 cm boyutlarında kare borcamı yağlayıp unlayın.
Tereyağını eritin ve karıştırma kabına alın, şeker ve yumurtayı da ekleyip iyice çırpın.
Diğer malzemeleri de teker teker ekleyerek çırpmaya devam edin.
Bütün malzemeleri birbirine yedirdikten sonra harcı borcama aktarın.
Ayrı bir kapta, tahin, yumurta ve şekeri çırpın.
Kaşıkla top top tahin brownie harcının üzerine ekleyin ve yağ bıçağı ile çok karıştırmadan çizgi çizgi gezdirerek karıştırın.
Önceden ısınmış fırında 20-30 dakika kadar çok kurutmadan kontrollü bir şekilde pişirin.
Fırından çıkardığınız brownie’yi kesmeden önce soğumasını bekleyin aksi halde parçalanabilir. Afiyet olsun.
3
Beyaz Çikolatalı Brownie Tarifi
Malzemeler
90 gram tereyağı(eritilmiş)
290 gram bitter çikolata
150 gram toz şeker
3 adet yumurta
1 çay kaşığı vanilya (ya da 1 çay kaşığı vanilya özütü)
140 gram un
1 tutam tuz
220 gram beyaz çikolata
Beyaz Çikolatalı Brownie Nasıl Yapılır?
Öncelikle derin bir tencerede tereyağını erittikten sonra bitter çikolataları üzerine ilave edin ve eriyene kadar karıştırın.
Ayrı bir kapta yumurta, toz şeker ve vanilyayı, şeker eriyip kremamsı bir kıvam alana kadar çırpın.
Yumurtalı karışımın içerisine de azar azar çikolata ve tereyağı karışımını ekleyin ve karıştırın.
Karışıma un ve tuzu da ekleyin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın.
Pişireceğiniz borcamı tereyağı ile yağlayın ve artı olacak şekilde 2 adet pişirme kağıdını da yağlanmış kalıbın üzerine yerleştirin.
Karışımın yarısını kalıbın içerisine dökün ve beyaz çikolataları üzerine ilave edin.
Kalan brownie harcını beyaz çikolataların üzerine ekledikten sonra spatula yardımıyla düzleştirin.
Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 30 dakika pişirin ve fırından çıkarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Afiyet olsun.
4
Vişneli Brownie Tarifi
Malzemeler
200 gram bitter çikolata
1 su bardağı toz şeker
6 yemek kaşığı tereyağı
2 adet yumurta
1 su bardağı çekirdeksiz vişne
7 yemek kaşığı un
1 paket vanilya
Vişneli Brownie Nasıl Yapılır?
Tereyağını ve çikolatayı benmari usulü eritin. Her iki malzeme eridiğinde şeker ve vanilyayı ekleyip çırpın. Benmariden alın hafif soğutup oda sıcaklığındaki 2 yumurtayı teker teker ekleyın ve karıştırın.
Un ekleyip karıştırın.
Son olarak vişneyi ilave edin ve karışımı 20 cm’lik borcama alın.
180 derece sıcak fırında 30 dakika pişirin.
Çıkarıp oda sıcaklığında ılınmaya bırakın. Ilıdıktan sonra dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun.