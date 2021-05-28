Brownie nasıl yapılır? Tahinli, vişneli, beyaz çikolatalı brownie tarifi

Beyaz Çikolatalı Brownie Tarifi Malzemeler



90 gram tereyağı(eritilmiş)



290 gram bitter çikolata



150 gram toz şeker



3 adet yumurta



1 çay kaşığı vanilya (ya da 1 çay kaşığı vanilya özütü)



140 gram un



1 tutam tuz



220 gram beyaz çikolata



Beyaz Çikolatalı Brownie Nasıl Yapılır?



Öncelikle derin bir tencerede tereyağını erittikten sonra bitter çikolataları üzerine ilave edin ve eriyene kadar karıştırın.



Ayrı bir kapta yumurta, toz şeker ve vanilyayı, şeker eriyip kremamsı bir kıvam alana kadar çırpın.



Yumurtalı karışımın içerisine de azar azar çikolata ve tereyağı karışımını ekleyin ve karıştırın.



Karışıma un ve tuzu da ekleyin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın.



Pişireceğiniz borcamı tereyağı ile yağlayın ve artı olacak şekilde 2 adet pişirme kağıdını da yağlanmış kalıbın üzerine yerleştirin.



Karışımın yarısını kalıbın içerisine dökün ve beyaz çikolataları üzerine ilave edin.



Kalan brownie harcını beyaz çikolataların üzerine ekledikten sonra spatula yardımıyla düzleştirin.



Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 30 dakika pişirin ve fırından çıkarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Afiyet olsun.