Brokoliyi herkese sevdirecek sağlıklı tarifler

Sağlık deposu brokoliyi herkese sevdirecek tarifleri sizler için derledik. Günün her öğününe uygun sağlık dolu tarifleri denemek için sabırsızlanacaksınız. Diyet listelerinin olmazsa olmazı brokolinin faydaları ise saymakla bitmez. Sofralarınızın yıldızı olacak brokolili tarifler…
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Brokolili kek tarifi
Brokoliye karşı olan bütün ön yargılarınızı yıkacak bir tarif, brokolili kek tarifi. Brokoli severlerin bayılacağı, “Ben brokoli sevmem” diyenlerin de düşüncelerini değiştirebilecek güçte. Bu çok lezzetli ve pratik olan kekimizi denemek isterseniz, leziz brokolili kek tarifimiz hemen aşağıda…
Brokoli şirin görüntüsüne karşın çok sevilen bir sebze değil ancak mutlaka tüketilmesi de uzmanlarca tavsiye ediliyor. Eğer çorba yaparsanız brokoliyi daha kolay tüketebilirsiniz. Bunun için size nefis bir önerimiz var. Üzerine bolsa da peynir serptiniz mi, en şiddetli brokoli düşmanlarının bile zevkle tüketebileceği bir çorba elde edeceksiniz.
Oldukça sağlıklı olan bu çorbanın lezzetine hayran kalacaksınız! Kremanın lezzeti ile brokolinin hafifliğinin muhteşem bir uyum yakaladığı bu çorbayı çok seveceksiniz. Peki kremalı brokoli çorbası nasıl yapılır?
Yoğurtlu brokoli salatası, kolay, sağlıklı ve oldukça da lezzetli bir salata. Sotelerde, ızgaralarda ve et yemeklerinde tercih edebileceğiniz bu salatanın tadı damağınızda kalacak. Sofralara renk katan brokoliyi bir de bu tarifle deneyin. Şimdiden afiyet olsun...
Kışın en güzel sebzelerinden biri olan brokoliyle nefis bir salata yapmaya ne dersiniz? Eğer düşünürseniz, sizin için pratik, sağlıklı ve nefis limonlu brokoli salatası tarifini hazırladık. İster et yemeklerinin yanında isterseniz de tek başına bir öğün olarak tercih edebilirsiniz. O halde, limonlu brokoli salatası ile sofranıza renk gelsin. İşte tarifi...
Brokoli içeriğindeki vitamin ve minerallerle adeta her derde deva sebzelerden. Ancak nedense birçok kişi bu sebzeyi tüketmeye pek sıcak bakmıyor. Brokoliyi en kolay şekilde tüketmenin yolu ise çorba yapmaktan geçiyor. Sizin için çoluk çocuk herkese brokoliyi sevdirecek nefis bir tarif hazırladık. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz sütlü brokoli çorbası tarifi…
Sağlıklı beslenme denince aklımıza ilk gelen yiyeceklerden biri brokoliyse diğeri de bademdir. Peki bu ikili enfes bir çorbada bir araya gelirse ne olur? Ortaya dünyanın en sağlıklı sebze çorbalarından biri çıkar. Çorbanızın kalorisini azaltmak isterseniz servis ederken içine krema koymayabilirsiniz. İşte bademli brokoli çorbası tarifi...
Gelin itiraf edelim, brokoli denince her zaman ağzımızın suları akmayabiliyor ama bu faydalı sebzeye beslenme alışkanlıklarımızın arasında yer açmayı da çok istiyoruz. Bu durumda ne yapıyoruz? Brokoliyi kabakla karıştırıp mücver haline getiriyoruz. O kadar lezzetli olacak ki brokoli yediğinizin farkına bile varmayacaksınız, söz!
Brokoli hayatımıza geç giren ancak özellikle çok sağlıklı olması sayesinde mutfaklarımızdaki yerini sağlamlaştıran bir yeşil sebze. Bilhassa diyet yapanların vazgeçilmezleri arasında yer alan brokoliyi buharda pişirip başka malzemelerle birleştirerek enfes bir salata yaptık. Oldukça doyurucu ve besleyici olan brokoli salatasını mutlaka deneyin.