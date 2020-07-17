MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Lezizz MenülerBrokoliyi herkese sevdirecek sağlıklı tarifler
GeriLezizz Menüler Brokoliyi herkese sevdirecek sağlıklı tarifler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Lezizz Menüler
Haber Giriş: 17 Temmuz 2020 - 18:05,

Brokoliyi herkese sevdirecek sağlıklı tarifler

Sağlık deposu brokoliyi herkese sevdirecek tarifleri sizler için derledik. Günün her öğününe uygun sağlık dolu tarifleri denemek için sabırsızlanacaksınız. Diyet listelerinin olmazsa olmazı brokolinin faydaları ise saymakla bitmez. Sofralarınızın yıldızı olacak brokolili tarifler…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Brokolili kek tarifi
Abone Olgoogle-news

Brokolili kek tarifi

Brokoliye karşı olan bütün ön yargılarınızı yıkacak bir tarif, brokolili kek tarifi. Brokoli severlerin bayılacağı, “Ben brokoli sevmem” diyenlerin de düşüncelerini değiştirebilecek güçte. Bu çok lezzetli ve pratik olan kekimizi denemek isterseniz, leziz brokolili kek tarifimiz hemen aşağıda…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
2Peynirli brokoli çorbası tarifi
Abone Olgoogle-news

Peynirli brokoli çorbası tarifi

Brokoli şirin görüntüsüne karşın çok sevilen bir sebze değil ancak mutlaka tüketilmesi de uzmanlarca tavsiye ediliyor. Eğer çorba yaparsanız brokoliyi daha kolay tüketebilirsiniz. Bunun için size nefis bir önerimiz var. Üzerine bolsa da peynir serptiniz mi, en şiddetli brokoli düşmanlarının bile zevkle tüketebileceği bir çorba elde edeceksiniz.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
3Brokoli köftesi tarifi
Abone Olgoogle-news

Brokoli köftesi tarifi

Brokoli köftesi, bu sağlıklı sebzeyi ağzınıza layık bir hale getirecek. Bildiğiniz tüm köfteleri unutturacak brokoli köftesi nasıl yapılır? İşte son derece pratik bir brokoli köftesi tarifi…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
4Kremalı brokoli çorbası tarifi
Abone Olgoogle-news

Kremalı brokoli çorbası tarifi

Oldukça sağlıklı olan bu çorbanın lezzetine hayran kalacaksınız! Kremanın lezzeti ile brokolinin hafifliğinin muhteşem bir uyum yakaladığı bu çorbayı çok seveceksiniz. Peki kremalı brokoli çorbası nasıl yapılır?

TARİF İÇİN TIKLAYIN
5Yoğurtlu brokoli salatası tarifi
Abone Olgoogle-news

Yoğurtlu brokoli salatası tarifi

Yoğurtlu brokoli salatası, kolay, sağlıklı ve oldukça da lezzetli bir salata. Sotelerde, ızgaralarda ve et yemeklerinde tercih edebileceğiniz bu salatanın tadı damağınızda kalacak. Sofralara renk katan brokoliyi bir de bu tarifle deneyin. Şimdiden afiyet olsun...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
6Peynir soslu tavuklu brokoli tarifi
Abone Olgoogle-news

Peynir soslu tavuklu brokoli tarifi

Peynir soslu tavuklu brokoli, herkese brokoliyi sevdirecek bir lezzet. İçerisindeki tavukla birlikte muhteşem bir yemek haline gelen peynir soslu tavuklu brokoli nasıl yapılır?

TARİF İÇİN TIKLAYIN
7Limonlu brokoli salatası tarifi
Abone Olgoogle-news

Limonlu brokoli salatası tarifi

Kışın en güzel sebzelerinden biri olan brokoliyle nefis bir salata yapmaya ne dersiniz? Eğer düşünürseniz, sizin için pratik, sağlıklı ve nefis limonlu brokoli salatası tarifini hazırladık. İster et yemeklerinin yanında isterseniz de tek başına bir öğün olarak tercih edebilirsiniz. O halde, limonlu brokoli salatası ile sofranıza renk gelsin. İşte tarifi...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
8Sütlü brokoli çorbası tarifi
Abone Olgoogle-news

Sütlü brokoli çorbası tarifi

Brokoli içeriğindeki vitamin ve minerallerle adeta her derde deva sebzelerden. Ancak nedense birçok kişi bu sebzeyi tüketmeye pek sıcak bakmıyor. Brokoliyi en kolay şekilde tüketmenin yolu ise çorba yapmaktan geçiyor. Sizin için çoluk çocuk herkese brokoliyi sevdirecek nefis bir tarif hazırladık. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz sütlü brokoli çorbası tarifi…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
9Brokolili mantar salatası tarifi
Abone Olgoogle-news

Brokolili mantar salatası tarifi

Mantar ve brokolinin eşsiz uyumu çok hoş bir lezzet oluşturuyor işte tarifi... Tamamen vejetaryen olan bu salata oldukça doyurucu. Peki brokolili mantar salatası nasıl yapılır?

TARİF İÇİN TIKLAYIN
10Bademli brokoli çorbası tarifi
Abone Olgoogle-news

Bademli brokoli çorbası tarifi

Sağlıklı beslenme denince aklımıza ilk gelen yiyeceklerden biri brokoliyse diğeri de bademdir. Peki bu ikili enfes bir çorbada bir araya gelirse ne olur? Ortaya dünyanın en sağlıklı sebze çorbalarından biri çıkar. Çorbanızın kalorisini azaltmak isterseniz servis ederken içine krema koymayabilirsiniz. İşte bademli brokoli çorbası tarifi...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
11Pirinçli brokoli salatası tarifi
Abone Olgoogle-news

Pirinçli brokoli salatası tarifi

Karnabahar ve brokoli ile hem sağlıklı hem de lezzetli bir salata hazırlamak ister misiniz? Hem doyurucu hem de sağlıklı olan bu tarifi sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
12Beşamel soslu brokoli tarifi
Abone Olgoogle-news

Beşamel soslu brokoli tarifi

Tüm ebeveynlerin derdi çocuklarının sebzenin faydalarından yararlanmasını sağlamak. Ancak çocuklar da o sebzeyi yememek konusunda çok iddialı. O halde biz de sevecekleri şekilde pişirelim!

TARİF İÇİN TIKLAYIN
13Diyet brokoli çorbası tarifi
Abone Olgoogle-news

Diyet brokoli çorbası tarifi

Başlı başına diyet listelerinin yıldızı olan brokoli çorbası, bu tarifle sizi daha da etkileyecek. Uzun süre tok tutacak sağlıklı ve lezzetli bir çorba istiyorsanız mutlaka deneyin.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
14Brokoli mücveri tarifi
Abone Olgoogle-news

Brokoli mücveri tarifi

Gelin itiraf edelim, brokoli denince her zaman ağzımızın suları akmayabiliyor ama bu faydalı sebzeye beslenme alışkanlıklarımızın arasında yer açmayı da çok istiyoruz. Bu durumda ne yapıyoruz? Brokoliyi kabakla karıştırıp mücver haline getiriyoruz. O kadar lezzetli olacak ki brokoli yediğinizin farkına bile varmayacaksınız, söz!

TARİF İÇİN TIKLAYIN
15BrokoLi salatası tarifi
Abone Olgoogle-news

BrokoLi salatası tarifi

Brokoli hayatımıza geç giren ancak özellikle çok sağlıklı olması sayesinde mutfaklarımızdaki yerini sağlamlaştıran bir yeşil sebze. Bilhassa diyet yapanların vazgeçilmezleri arasında yer alan brokoliyi buharda pişirip başka malzemelerle birleştirerek enfes bir salata yaptık. Oldukça doyurucu ve besleyici olan brokoli salatasını mutlaka deneyin.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
16Tavuklu brokolili makarna tarifi
Abone Olgoogle-news

Tavuklu brokolili makarna tarifi

Makarna severlerin bayılacağı bu tarife brokoli çok yakışacak. Klasik makarna yemekten sıkıldıysanız hem doyurucu hem de lezzetli bu makarnayı mutlaka denemelisiniz.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
17Brokolili fırın makarna tarifi
Abone Olgoogle-news

Brokolili fırın makarna tarifi

Fırın makarna sevenler, yemeklerine brokoliyi de ekleyerek sağlıklı bir hale getirebilirler. İşte brokolili fırın makarna tarifi…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi