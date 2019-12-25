Böyle gülümsediklerine bakmayın... Meğer çay içerken bile...

Kraliçe kendi çiftliklerinde yetişen ürünlerin malzeme olarak kullanıldığı yemekleri severek yer. Ama çikolatayı özellikle bitteri çok sever. Bir çikolata ne kadar koyuysa o kadar iyidir. Sarayda mutlaka bulunması gereken bir diğer ürün de mangodur. Kraliçe'nin kahvaltısı da çok basittir. Kendisine plastik bir kapta mısır gevreği hazırlar yanında da biraz Darjeeling çayı içer. Kraliçe’nin günlük menüsünde her zaman çikolatalı bisküvili pasta olur. Aynı pastayı her gün azar azar bitene kadar yer. Pastasından kimsenin yemesine izin vermez, incecik bir dilim bile eksilse fark eder.