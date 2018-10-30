MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Lezizz MenülerBörülce sevenler için tazesiyle yazlık kurusuyla kışlık tarifler
GeriLezizz Menüler Börülce sevenler için tazesiyle yazlık kurusuyla kışlık tarifler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Lezizz Menüler
Haber Giriş: 30 Ekim 2018 - 13:35 | 

Börülce sevenler için tazesiyle yazlık kurusuyla kışlık tarifler

Ege'nin en lezzetli besini arasında yer alan börülce birçok farklı yemeğe lezzet katıyor. İşte onlardan bazıları...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Deniz börülcesi tarifi
Abone Olgoogle-news

Deniz börülcesi tarifi

Denizin en tuzlu bitkisi deniz börülcesi, tam bir mineral deposu. İçerdiği tuz mineralleri sayesinde vücuttaki tuz oranını dengeliyor. Özellikle yaz aylarında çok sık tüketilen deniz börülcesini, ana yemeklerin yanında servis edebilir veya soğuk salatasını yapabilirsiniz. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz deniz börülcesi nasıl yapılır? Ege’nin favorisi, diyet dostu deniz börülcesi tarifi sizlerle.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
2Zeytinyağlı börülce tarifi
Abone Olgoogle-news

Zeytinyağlı börülce tarifi

Zeytinyağlı taze fasulye mutfağımızın en demirbaş lezzetlerinden. Peki bu nefis klasik yemeği fasulye yerine börülceyle yapmaya ne dersiniz? Yaz aylarında taze börülcelerle kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu yemeği çok seveceksiniz. Afiyet olsun!

TARİF İÇİN TIKLAYIN
3Kuru börülce salatası tarifi
Abone Olgoogle-news

Kuru börülce salatası tarifi

Kuru börülce en faydalı bakliyatlardan biri. Yemek ya da pilaki olarak tüketebileceğiniz gibi haşlayıp salatasını da yapabilirsiniz. Eğer tercihinizi salatadan yana kullanmak istiyorsanız, sizin için enfes bir tarifimiz var. Üstelik veganlar ve vejetaryenler için de çok uygun.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
4Yumurtalı börülce tarifi
Abone Olgoogle-news

Yumurtalı börülce tarifi

Haşlanmış börülceyi sadece salata olarak değil sıcak yemek olarak da tüketebilirsiniz. Tek yapmanız gereken tavada biraz soteleyip yumurtayla karıştırmak. Ana yemekte yiyebileceğiniz bu yemeği isteyen kahvaltıya da hazırlayabilir.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
5Kuru börülce yemeği tarifi
Abone Olgoogle-news

Kuru börülce yemeği tarifi

Kış aylarında baklagiller sofralarımızın baş köşesindeki yerini alıyor. Fasulyeye nohuta alternatif arıyorsanız kuru börülce de nefis bir yemek malzemesi olabilir. Yanında pilavla servis ettiğinizde herkesin bayılacağını söyleyebiliriz.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
6Yoğurtlu taze börülce salatası tarifi
Abone Olgoogle-news

Yoğurtlu taze börülce salatası tarifi

Taze börülce özellikle Ege mutfağında çok sık karışımıza çıkan bir sebze. Salatası da çok lezzetli oluyor hani... Üzerine gezdireceğiniz sarımsaklı yoğurtla çok hafif ve çok düşük kalorili bir yemek elde edebilirsiniz.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
7Cevizli börülce salatası tarifi
Abone Olgoogle-news

Cevizli börülce salatası tarifi

Börülce salatasının lezzetini ve besin değerini artırmak için ne yapabiliriz diye düşündük, içine közlenmiş kapya biberi ve dövülmüş ceviz ekledik. O kadar nefis oldu ki... Salata dedik ama ana yemek olarak da gayet keyifle tüketebileceğinizi unutmayın.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
8Börülce köftesi tarifi
Abone Olgoogle-news

Börülce köftesi tarifi

Börülce köftesi Çanakkale yöresine ait bir tarif. Haşlanmış börülceyi çeşitli malzemelerle karıştırıp kızgın yağda kızartarak yapabileceğiniz bu köfteye, bir tür mücver de diyebiliriz. Kış aylarında farklı bir kızartma aradığınız zamanlar için çok uygun. Servis ederken yanına yoğurt eklemeyi unutmayın.

http://www.hurriyet.com.tr/lezizz/borulce-koftesi-tarifi-40888531
9Börülce sallaması tarifi
Abone Olgoogle-news

Börülce sallaması tarifi

Börülce sallaması, taze börülceyle yapılan bir tür haşlama salata. Sıyırma da denen bu salatanın yapılışı çok kolay. Özellikle börülcenin bol olduğu yaz aylarında canınız hafif bir şeyler yemek istediğinde bu salatayı mutlaka denemelisiniz. İşte Balıkesir mutfağından börülce sallamasının malzemeleri ve yapılış aşamaları.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
10Taratorlu börülce tarifi
Abone Olgoogle-news

Taratorlu börülce tarifi

Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir şeyler arıyorsanız taratorlu börülce çok doğru bir seçim. Bu nefis yemeği taze fasulye, bakla ve bezelye ile de hazırlayabilirsiniz. Ayrıca hem soğuk hem de sıcak servis edebilirsiniz. Karşınızda Muğla'nın yöresel lezzetlerinden taratorlu börülce tarifi... Tadan herkesin çok beğeneceğine eminiz. Afiyet olsun...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
11Börülceli Bermuda tavuğu tarifi
Abone Olgoogle-news

Börülceli Bermuda tavuğu tarifi

Bambaşka bir tavuk yemeği tarifi... Sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceğiniz bu yemeğin yapılışı da oldukça kolay. İşte tarifi...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi