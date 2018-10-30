Börülce sevenler için tazesiyle yazlık kurusuyla kışlık tarifler
Ege'nin en lezzetli besini arasında yer alan börülce birçok farklı yemeğe lezzet katıyor. İşte onlardan bazıları...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Deniz börülcesi tarifi
Denizin en tuzlu bitkisi deniz börülcesi, tam bir mineral deposu. İçerdiği tuz mineralleri sayesinde vücuttaki tuz oranını dengeliyor. Özellikle yaz aylarında çok sık tüketilen deniz börülcesini, ana yemeklerin yanında servis edebilir veya soğuk salatasını yapabilirsiniz. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz deniz börülcesi nasıl yapılır? Ege’nin favorisi, diyet dostu deniz börülcesi tarifi sizlerle.
Zeytinyağlı taze fasulye mutfağımızın en demirbaş lezzetlerinden. Peki bu nefis klasik yemeği fasulye yerine börülceyle yapmaya ne dersiniz? Yaz aylarında taze börülcelerle kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu yemeği çok seveceksiniz. Afiyet olsun!
Kuru börülce en faydalı bakliyatlardan biri. Yemek ya da pilaki olarak tüketebileceğiniz gibi haşlayıp salatasını da yapabilirsiniz. Eğer tercihinizi salatadan yana kullanmak istiyorsanız, sizin için enfes bir tarifimiz var. Üstelik veganlar ve vejetaryenler için de çok uygun.
Haşlanmış börülceyi sadece salata olarak değil sıcak yemek olarak da tüketebilirsiniz. Tek yapmanız gereken tavada biraz soteleyip yumurtayla karıştırmak. Ana yemekte yiyebileceğiniz bu yemeği isteyen kahvaltıya da hazırlayabilir.
Kış aylarında baklagiller sofralarımızın baş köşesindeki yerini alıyor. Fasulyeye nohuta alternatif arıyorsanız kuru börülce de nefis bir yemek malzemesi olabilir. Yanında pilavla servis ettiğinizde herkesin bayılacağını söyleyebiliriz.
Taze börülce özellikle Ege mutfağında çok sık karışımıza çıkan bir sebze. Salatası da çok lezzetli oluyor hani... Üzerine gezdireceğiniz sarımsaklı yoğurtla çok hafif ve çok düşük kalorili bir yemek elde edebilirsiniz.
Börülce salatasının lezzetini ve besin değerini artırmak için ne yapabiliriz diye düşündük, içine közlenmiş kapya biberi ve dövülmüş ceviz ekledik. O kadar nefis oldu ki... Salata dedik ama ana yemek olarak da gayet keyifle tüketebileceğinizi unutmayın.
Börülce köftesi Çanakkale yöresine ait bir tarif. Haşlanmış börülceyi çeşitli malzemelerle karıştırıp kızgın yağda kızartarak yapabileceğiniz bu köfteye, bir tür mücver de diyebiliriz. Kış aylarında farklı bir kızartma aradığınız zamanlar için çok uygun. Servis ederken yanına yoğurt eklemeyi unutmayın.
Börülce sallaması, taze börülceyle yapılan bir tür haşlama salata. Sıyırma da denen bu salatanın yapılışı çok kolay. Özellikle börülcenin bol olduğu yaz aylarında canınız hafif bir şeyler yemek istediğinde bu salatayı mutlaka denemelisiniz. İşte Balıkesir mutfağından börülce sallamasının malzemeleri ve yapılış aşamaları.
Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir şeyler arıyorsanız taratorlu börülce çok doğru bir seçim. Bu nefis yemeği taze fasulye, bakla ve bezelye ile de hazırlayabilirsiniz. Ayrıca hem soğuk hem de sıcak servis edebilirsiniz. Karşınızda Muğla'nın yöresel lezzetlerinden taratorlu börülce tarifi... Tadan herkesin çok beğeneceğine eminiz. Afiyet olsun...