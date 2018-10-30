Börülce sevenler için tazesiyle yazlık kurusuyla kışlık tarifler

Taratorlu börülce tarifi Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir şeyler arıyorsanız taratorlu börülce çok doğru bir seçim. Bu nefis yemeği taze fasulye, bakla ve bezelye ile de hazırlayabilirsiniz. Ayrıca hem soğuk hem de sıcak servis edebilirsiniz. Karşınızda Muğla'nın yöresel lezzetlerinden taratorlu börülce tarifi... Tadan herkesin çok beğeneceğine eminiz. Afiyet olsun...