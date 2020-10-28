Bolluğun bereketin simgesi narla nefis yemek tarifleri
Nar sonbahar ve kış aylarının en güzel meyvesi desek yanlış olmaz herhalde. Bereketin ve bolluğun sembolü olan nar, birçok farklı tarife de çok yakışıyor. Sizin için nar mevsiminde mutlaka denenmesi gereken bazı nefis tarifleri bir araya getirdik. İşte narın tadına doyacağınız o yemekler ve tatlılar...
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Zeytin böreği tarifi
Zeytin böreği ya da zeytinli börek, Gaziantep mutfağının olmazsa olmaz lezzetlerinden. Mayalı hamur ya da ekmek hamuruyla yapılan zeytin böreğinin iç harcında da yeşil zeytinin yanı sıra yağsız kıyma, kuru soğan, sarımsak, ceviz işi, nar ekşisi gibi hepsi birbirinden nefis malzemeler bulunuyor. İştahınız yeterince açıldıysa biz de sözü daha fazla uzatmadan zeytin böreğinin yapılışına geçelim. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz bu böreği mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…
Kışın en güzel ve sağlıklı meyvelerinden biri olan narı tek başına yemeyi sevmiyorsanız, daha eğlenceli hale getirip tüketmeyi deneyin. Çok beğeneceğinizden eminiz. Üstelik çikolatalarınızı eritirken, narlarınızı ayıklarken çok eğleneceğiniz de kesin. Sevdiklerinizle birlikte bu gece bir çikolata yapım partisi vermeye ne dersiniz?
"Zeytinle nar olur mu?" diyenler için enfes bir tarifimiz var. Narlı zeytin salatası... Hazırlaması pratik fakat lezzeti de bambaşka. Sizin için narlı zeytinli salatası tarifini araştırdık. Muhteşem bir tat olacağına eminiz. Mutlaka deneyin. Afiyet olsun...
Çarşıdan bir tane aldığımız, eve gelince bin tane olan kıymetli meyve nar sonbaharın bize getirdiği güzelliklerden. Narı sonbaharın dışında da tüketmek istiyorsanız, size nar marmelatını tavsiye ediyoruz. İçindeki çıtır çıtır çekirdekleriyle dokusu da klasik reçel ve marmelatlardan farklı olan bu kahvaltılık tarifini hemen aşağı bırakıyoruz.
Chia tohumuyla yapabileceğiniz en lezzetli tariflerden biri chia puding. Bu pudingi günün erken saatlerinde yapıp, akşam yemeğinden sonra tatlı niyetine yiyebileceğiniz gibi akşamdan yapıp ertesi sabah kahvaltıda da tüketebilirsiniz. Her şekilde sizi mutlu edecek narlı chia puding tarifi hemen aşağıda.
Bağışıklığı güçlendiren ıspanak ile yapılan bu salata damağınızı şenlendirecek. Kısa sürede yapabileceğiniz ıspanak salatası, yeşil sebzeleri çiğ tüketmek isteyenler için çok uygun. Üstelik içinde ceviz ve nar da bulunan ıspanak salatası kış aylarında sağlığınızı korumak için ihtiyacınız olan her şeyi içeriyor.
Nar salatası tam bir antioksidan deposu olan o muhteşem meyveyi daha fazla tüketmek isteyenler için çok uygun bir seçenek. Birkaç basit malzemeyle yapılan bu salata, eti tavuk ya da balık yemeklerinin yanına çok yakışıyor. Tek zorluğu ise narları ayıklamak. Bu işi hallettikten sonra birkaç dakikada hazırlayabileceğiniz nar salatasının yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Şerbetler Osmanlı'dan günümüze sofralarımızın sağlık ve lezzet deposu içecekleri. Farklı meyvelerle yapılabilen şerbetin narlısı da enfes oluyor. Sizin için karanfil ve tarçınla lezzetlenen nefis bir nar şerbeti tarifi hazırladık. İşte tarifimiz...
Tabule, tabuli ya da tabbule olarak da bilinen tabbouleh salatası, ince bulgur, domates, maydanoz ve nanenin harmanlanmasıyla ortaya çıkan enfes bir salata. Lübnan mutfağının vazgeçilmez bir lezzeti. Hem çok doyurucu hem de çok pratik olan tabule salatasını denemek isterseniz tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Bol sulu domateslerle yapılmış, nar ekşisiyle tatlandırılmış, ceviz ile süslenmiş Gavurdağı salatası özellikle et ve kebapların yanına çok yakışıyor. Suyuna ekmek bandırmaktan kendinizi alamayacağınız bu enfes salatanın tarifini aşağı bırakıyoruz. Bağımlısı olacağınızı garanti ettiğimiz Gavurdağı salatasının yapılışına dair tüm detaylar içeriğimizde…
İlk bakışta diğer salatalardan pek farklı görünmüyor ancak bir tattınız mı bir daha vazgeçemiyorsunuz. Çünkü enfes bir sosu var. Baldan süte, nar ekşisinden cevize birçok malzemenin bir araya geldiği bu salatayı özel günlerde de gönül rahatlığıyla misafirlerinize ikram edebilirsiniz. İşte ballı nar ekşisi soslu Anadolu salatası tarifi...