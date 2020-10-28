Bolluğun bereketin simgesi narla nefis yemek tarifleri

Nar salatası tarifi Nar salatası tam bir antioksidan deposu olan o muhteşem meyveyi daha fazla tüketmek isteyenler için çok uygun bir seçenek. Birkaç basit malzemeyle yapılan bu salata, eti tavuk ya da balık yemeklerinin yanına çok yakışıyor. Tek zorluğu ise narları ayıklamak. Bu işi hallettikten sonra birkaç dakikada hazırlayabileceğiniz nar salatasının yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…