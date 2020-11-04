Bollaşan hamsi tezgahları şenlendirdi, balık severleri mutlu etti

Palamut bolluğundan sonra hamsi bolluğu da yaşandığını dile getiren Bistren, "Hava soğudukça balığın lezzeti daha da artıyor. Fiyatları düşüyor, yağ oranları artıyor. Şu anda bir ilgi var. Hamsi bizim milli balığımız. Türk milleti için kuru fasulye nasılsa hamsi de böyle. Tezgahların eksik olmayan balıklarından biri. Vatandaş için bunun parası önemli değil. Vatandaş 40 lira da olsa 10 lira da olsa alıyor. Fiyat farkını önemsemiyorlar çünkü bizim balığımız hamsi." diye konuştu.