Bitter çikolata gününe özel lezzetine doyum olmayan tatlılar
Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan çikolatanın bitter hali, sadece lezzet ve mutluluk değil sağlık da dağıtıyor. Girdiği her tatlı da fark yaratan bitter çikolatanın faydaları da saymakla bitmiyor. 10 Ocak Bitter Çikolata Günü’ne özel birbirinden lezzetli tatlı tarifleri....
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Bitter çikolatalı pasta tarifi
Bitter çikolata için duyduğumuz sevginin başı sonu yok. Hele ki bir de bu çikolata bir pastaya dönüşürse ortaya karşı koyulmaz bir lezzet çıkıyor. Sizin için çay saatlerinde misafirlerinize gururla servis edebileceğiniz nefis bir bitter çikolatalı pasta tarifi hazırladık. Çocukların da çok seveceği bu pastayı mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun..
Kekler özellikle çay ve kahve saatlerinin en iyi atıştırmalıkları ancak bayatlamış kekin çok fazla keyif vermediği de bir gerçek. Diyelim ki birkaç gün önce kek yaptınız, bir kısmını yediniz gerisi kaldı. Bu kekle enfes bir supangle yapmaya ne dersiniz? İşte kolayca hazırlayabileceğiniz kek tabanlı supangle tarifimiz…
Tablet çikolatalar, her markette bulunabilen lezzetler olmakla birlikte aslında evde de kolayca yapılabilirler. Üstelik fındık, fıstık, krokan, meyve kurusu, pirinç patlağı, kahvaltılık gevrek gibi birçok malzemeyi çikolatanıza ekleyip farklı tatlar elde edebilirsiniz. Peki ama nasıl? İşte cevabı…
Şerbeti sütle yapılan bu farklı lezzeti yiyenler çok sevecek. Peki soğuk baklava nasıl yapılır? İçine ceviz, fındık, fıstık veya badem koyabileceğiniz soğuk baklavanın üstüne şerbetten sonra çikolata tozu serpiliyor. Sizde denemek isterseniz işte tarifi…
Kozalak pasta ile hem lezzetli hem de hızlı bir sunum yapabilirsiniz. Üstelik görüntüsü de çam kozalağına çok benzeyen bu tatlıyı pudra şekeri ve diğer renkli şekerlerle süsleyip, yılbaşı gibi özel günlerde servis edebilir, sofranızın ambiyansına uygun dekoratif bir lezzet elde edebilirsiniz. İşte kozalak pasta tarifi...
Çikolata krizlerinin vazgeçilmezi sufleyi tencerede yapmayı denediniz mi? Bir kere denediğinizde bir daha fırını kullanmayacaksınız. Sadece 10 dakikada pişireceğiniz bu suflenin kokusu tüm eve yayılacak. Akışkan çikolatası ve lezzetli kekiyle tencerede sufle nasıl yapılır? Tarifi ve malzemeleri aşağıda…
Sadece iki malzemeyle nefis bir kurabiye yapabileceğinizi söylesek inanır mısınız? Muhtemelen inanmazsınız ama gerçek. Tek yapmanız gereken bitter çikolatalarınızı eritip mısır gevreğiyle karıştırmak, hepsi bu kadar! Çıtır çıtır bu tatlının en favori lezzetlerinizden biri olacağını kesinlikle söyleyebiliriz.
Bitter çikolata sevenlerin bayılacağı bir tarif çünkü hem hamurunda hem de sosunda bitter çikolata bulunuyor. Lezzeti de görüntüsü de benzersiz olan bu keki tüm özel günlerde sofranızda bulundurmak isteyeceksiniz. İşte çocuk büyük fark etmeden herkesin bayılacağı bitter çikolatalı kek tarifi...
Az sayıda malzemeyle çok fazla uğraşmadan nefis bir tatlı yapmak isteyenler için çikolata kaplı muzları hazırladık. Tek yapmanız gereken bitter çikolatayı benmari usulü eritip muzları bu çikolatayla kaplayıp üzerini süslemek. Meyve yemeyen çocuklarınızın bile bayılacağı bu kolay ve pratik tarifi mutlaka deneyin.