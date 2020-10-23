Bitlis'in üzümleriyle yapılıyor, tüm Türkiye'de kahvaltı sofralarını şenlendiriyor

Ailece bağdan topladıkları üzümleri zorlu yollardan eve getirdiklerini söyleyen Aydoğdu, "Çok zahmetli bir iş ama pekmezi çok güzel ve sağlıklı oluyor. Bitlis, Tatvan ve Hizan'a götürüyoruz. Köye gelip pekmez götürenler, sipariş verenler de var. Tatvan, Siirt ve Batman'dan 10 yıldır sürekli sipariş alıyoruz. Çok zor oluyor ve bazen yorgunluktan ayakta duramıyoruz. Pekmezin kilosunu 30 liradan satıyoruz. 46 yıldır bu yöntemlerle pekmez elde ediyoruz" diye konuştu.