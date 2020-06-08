Birkaç küçük paketi dolapların içine yerleştirin... Öyle bir işe yarıyor ki!
Bu ipuçlarını mutlaka aklınızın bir kenarına yazın.
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1
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Yaz geldi, havalar ısındı. Böyle zamanlarda evlerimizde bulunan gıdaları bozulmadan korumak kış aylarına kıyasla daha zor oluyor. Üstelik sadece sebze ve meyveler değil, tahıllar ve bakliyatlar da risk altında.
2
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Peki tahıllar ve bakliyatlar neden böceklenir? Tahıllarda ve bakliyatlarda böceklenme nasıl önlenir? Tahıllar ve bakliyatlar böceklenirse nasıl temizlenir? Bütün bu soruların cevaplarını içeriğimizde bulabilirsiniz.
3
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Öncelikle ürünlerinizi satın alırken dikkatle kontrol etmeyi unutmayın. Eğer paketin içinde bir adet bile böcek görüyorsanız kesinlikle almayın ya da iade edin.
4
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Kontrol etmeniz her zaman işe yaramayabilir zira kiler böceklerinin yumurtadan çıkma süresi 5-6 ayı bulabilir. Satın aldığınızda sağlam görünen bir ürünün tanelerinin içinde böcek yumurtası olabileceğini unutmayın.
5
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Satın alıp eve getirdiğiniz ürünleri en az 1 hafta boyunca derin dondurucuda saklayın. Böylece varsa içlerindeki yumurtaları ortadan kaldırabilirsiniz. Eğer yeriniz varsa sürekli derin dondurucuda tutmak da bir seçenek.
6
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Tahılları ve bakliyatları çok büyük miktarlarda almamaya çalışın. Özellikle evde çok fazla yemek yapan ya da bu tür ürünleri çok fazla tüketen biri değilseniz kısa sürede yiyebileceğiniz miktarda ürün satın almaya özen gösterin.
7
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Tahıllarınızı ve bakliyatlarınızı ağzı sıkıca kapanan cam, metal ya da plastik kavanozlarda saklayın. Kiler böcekleri kağıt ve naylonu kolayca kemirip aşabilirler. Bu yüzden paketler ya da poşetler tahılları ve bakliyatları saklamak için uygun değildir.
8
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Kuru gıdalarınızın bulunduğu kiler, dolap ya da çekmeceyi düzenli olarak temizleyin. Özellikle böceklerin yumurta bırakabilecekleri çatlak girinti gibi noktaları mutlaka gözden geçirin.
9
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Tahılları ve bakliyatları koyduğunuz kavanozların içine bir-iki adet defne yaprağı, dolabın içine de birkaç küçük paket içinde karabiber yerleştirin. Bu baharatların kokusu böcekleri kaçırmaya yardımcı olacaktır.
10
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Eğer ürünlerinizden biri böceklendiyse kurtuluşu yok demektir, hemen atın ve diğer ürünlerinizi de dikkatle elden geçirin zira yukarıda da dediğimiz gibi bu böcekler kağıt ve naylonu kolayca delebildiklerinden diğer tahıllarınıza ve bakliyatlarınıza da bulaşabilirler.
11
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Dolabın ya da çekmecenin içini elektrik süpürgesiyle dikkatle süpürün. Özellikle girintilere ve çatlaklara çok dikkat edin.
12
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Süpürdükten sonra içine beyaz sirke ilave edilmiş suyla dolabın içini güzelce silip dezenfekte edin. Evinizde beyaz sirke yoksa sabunlu su ya da sulandırılmış çamaşır suyu da kullanabilirsiniz.
13
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İçinde böceklenmiş ürün bulunan çöpü hemen dışarı çıkarın. Eğer elektrik süpürgeniz torbalı bir modelse torbayı hemen değiştirin.
14
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Kalan tahıllarınızı ve bakliyatlarınızı sık sık kontrol edin. Siz fark etmeden onlara da böcek bulaşmış olabilir.
15
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Kuru gıda dolabınızın haricinde baharat dolabını da kontrol edin. Kimyon, kırmızı biber, kekik gibi baharatlar da eskidikleri zaman böceklenebilirler.
16
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Mutfağınızı 3 ila 6 ayda bir köle bucak temizlemeyi, eskimiş ürünleri çöpe atmayı alışkanlık haline getirin. Eskiyen ürünleri israf etmek istemiyorsanız az evvel dediğimiz gibi büyük miktarlarda alışveriş yapmamaya çalışın.
17
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Eğer bütün bu ipuçlarını uyguladıysanız ve yine de mutfağınızda tahıl böceği sorunu yaşıyorsanız bir profesyonel ilaçlama uzmanından destek alın.