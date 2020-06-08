Birkaç küçük paketi dolapların içine yerleştirin... Öyle bir işe yarıyor ki!

Eğer ürünlerinizden biri böceklendiyse kurtuluşu yok demektir, hemen atın ve diğer ürünlerinizi de dikkatle elden geçirin zira yukarıda da dediğimiz gibi bu böcekler kağıt ve naylonu kolayca delebildiklerinden diğer tahıllarınıza ve bakliyatlarınıza da bulaşabilirler.