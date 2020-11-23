Birçok hastalığa şifa oluyor, fiyatı dudak uçuklatıyor

İçerdiği yüksek dozda C vitamini, D vitamini, kalsiyum, magnezyum, B vitamini kompleksleri, demirle beraber bütün vitaminler, mineralleri ihtiva ettiği için urmu dutun bağışıklık sisteminin desteklenmesinde ve kuvvetlenmesinde önem taşıdığı ifade ediliyor. Kemik sağlığının korunmasında olduğu kadar yüksek kolesterol, tansiyon, şeker ve özellikle kansızlık hastalıklarının tedavisinde de etkili olduğu belirtiliyor.