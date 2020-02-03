Birçok hastalığa iyi geliyor, günün her saati zevkle tüketiliyor

Diyarbakır’a özgü lezzetlerin en büyük sırrını malzeme kalitesi olduğunu da söyleyen Hakan Onur, “Biz etlerimizi Diyarbakır’da doğal ortamda taze otlarla yetişen koyunlardan elde ediyoruz. Anneannelerimizin bizlere evde yaptığı yemeklerin lezzeti ve kalitesinin aynısını, biz de müşterilerimize sunmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Et yemekleri konusunda da iddialı olduklarını dile getiren Hakan Onur şunları söyledi: “Paça çorbası çeşitlerinin yanı sıra; Diyarbakır'a özel lezzetleri de müşterilerimize sunuyoruz. Mumbar, şırdan, kaburga dolması, içli köfte, ekşili kuru dolma, tandır, kavurma, haşlama, kış aylarına özel ayvalı kavurma ve çorba çeşitlerimiz çok beğeniliyor. Atom paça ve ekmek üstü paça yemeklerimiz de talep görüyor. Etlerimizi, baharatlarımızı ve diğer malzemelerimizi özenle seçiyoruz. Hijyene büyük önem veriyoruz. İzmir'de 3 yıldır hizmet veriyoruz. Yeni Girne şubemizde ise 8 aydır müşterilerimizi ağırlıyoruz. İzmirliler de bu lezzeti benimsedi. Dedemizden babamızdan gördüklerimizi bizler de çocukları ve torunları olarak uygulamak için çalışıyoruz. Her yaşa hitap ediyoruz.”