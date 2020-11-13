Bir zamanlar yüzüne bakılmazdı, şimdi 'sosyete yiyeceği' oldu

Kertiş, "İşlerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Talepleri karşılamakta da zorlanıyoruz. Kesimler de zayıfladı kış geldiğinden dolayı. İnsanların bir alışılagelmişliği vardı. Gece yenen bir yiyecekti sakatatlar ama biz bu alışkanlığı değiştireceğiz. Fiyatların etkilenmesi fiyatların azalmasından kaynaklanıyor. Sakatat azalınca talep de çok olunca fiyatlar bir miktar yükseldi. Yükselen fiyatlar da zor düşüyor” ifadelerini kullandı.