Bir tabak asla yetmez! Hepsi birbirinden nefis çeşit çeşit mantı tarifleri

Ziron tarifi Silor, sırın ya da siron olarak da bilinen ve Doğu illerimizde sıkça karşımıza çıkan bir yemek ziron. Hazır yufka ve kavrulmuş kıymayla çok kısa bir süre içinde yapılan bu pratik ve lezzetli yemeği siz de denemek isterseniz tarifi hemen burada. İşte “Ziron nasıl yapılır?” diye merak edenleri mutlu edecek nefis tarif…