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Haber Giriş: 16 Kasım 2020 - 12:40 | 

Bir tabak asla yetmez! Hepsi birbirinden nefis çeşit çeşit mantı tarifleri

İçi bol malzemeyle dolu, güzel açılmış bir hamurdan oluşan mantıya kim hayır diyebilir? Anadolu'nun (ve hatta dünyanın) dört bir yanında keyifle tüketilen mantının yörelere göre tarifi de değişiklik gösterir. Sizin için Türkiye'den ve dünyadan çok beğeneceğiniz nefis mantı tarifleri hazırladık. Bir tabağın asla yetmeyeceği uyarısını da yapıp tariflerimize geçelim...

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1Tepsi mantısı tarifi
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Tepsi mantısı tarifi

Mantıyı sevmeyen insan yok denecek kadar azdır... Hem çıtır hem de sulu olan tepsi mantısı da birçok insanın gönlünde taht kurmuş durumda. Evinde bol bol yapmak isteyenler ve henüz denememiş olanlar için tepsi mantısı tarifi hemen aşağıda...

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2Boşnak mantısı tarifi
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Boşnak mantısı tarifi

Adı "Boşnak mantısı" olsa da bu mantı bildiğimiz mantılardan ziyade böreğe benziyor. Çünkü katlanarak değil sarılıp kesilerek hazırlanıyor. Fakat ister mantı olsun ister börek, bir kez yedikten sonra unutamayacağınız bir lezzeti var. Mutlaka denemeniz gerektiğini düşünüyoruz. Servis ederken üzerine sarımsaklı yoğurt ve kırmızı biberli yağ gezdirdiğinizde lezzetinin katlanacağını unutmayın.

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3Yağ mantısı tarifi
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Yağ mantısı tarifi

Yağ mantısı, mantının en sevilen hallerinden. Genelde haşlanarak pişirilen klasik mantının aksine yap mantısı, adından da tahmin edebileceğiniz üzere yağda kızartılarak pişiriliyor. Kayseri mutfağına ait olan yağ mantısının lezzeti sarımsaklı yoğurtla tavana vuruyor. Siz de yağ mantısını evinizde denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılış aşamaları…

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4Hengel tarifi
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Hengel tarifi

Daha önce mantının birçok çeşidiyle karşılaşmışsınızdır. Ancak bu defa, diğerlerinin aksine patatesle yapılan ve el hünerlerinizi sergilemenize fırsat sunacak yeni bir tarifle geliyoruz. İşte Çerkez mantısı olarak bilinen ve İç Anadolu'da sıklıkla yapılan hengel tarifinin detayları...

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5Etli siron tarifi
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Etli siron tarifi

Ülkemizin birçok bölgesinde farklı isimlerle yapılan siron, Karadeniz Bölgesi’nde çok sık tüketiliyor. Hazır siron hamuru ile yapabilir veya kendiniz hazırlayabilirsiniz. Ani misafirler için pratik bir şeyler hazırlamanız gerektiğinde imdadınıza koşacak. Üzerine et veya kıyma koyabilir, dilerseniz sadece yoğurt ve sos ile de hazırlayabilirsiniz. Peki Giresun mutfağında siron nasıl yapılır? İşte size cevabı…

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6Hıngal tarifi
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Hıngal tarifi

Bol yoğurtlu ve kıymalı bir mantıya kimse hayır diyemez. Bir kaşığa kırk tane sığan Kayseri mantısından tutun yağda kızartılarak yenilen mantıya kadar birbirinden farklı çeşitleri var. Bu sefer hıngal adı verilen ve birçok yörede adı farklı olan mantıyı sizinle paylaşacağız. Hıngal genellikle etli ve patatesli yapılılır ve porsiyonlar oldukça büyüktür. Peki hıngal nasıl yapılır?

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7Hangel (Yaprak mantı) tarifi
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Hangel (Yaprak mantı) tarifi

Yaprak mantı olarak da bilinen hangel, Kars mutfağının en sevilen yemeklerinden biri. Bol yoğurdu ve soğanlı sosuyla farklı bir mantı deneyimi olan hangel, her evde kolayca yapılabilir. Klasik mantı hamurunun kesilip katlanmamasıyla elde edilen hangel için malzemeler ve adım adım yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

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8Haluja tarifi
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Haluja tarifi

Haluja, metez diye de bilinen bir tür mantı. Çerkez mantısı olarak da anılan haluja, Anadolu’da özellikle Eskişehir çevresinde sıkça yapılıyor. İç harcı soğan ve patates püresinden oluşan haluja için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Bu tarifi sizin de çok beğeneceğinizden eminiz. Mutlaka deneyin…

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9Holuşka tarifi
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Holuşka tarifi

Holuşka, Antalya mutfağına ait bir çeşit mantı olarak tarif edilebilir. Kıymalı iç harcıyla yapılan ve salçalı suda haşlanarak tüketilen holuşkayı dilerseniz peynir ve fesleğenli bir harç kullanarak da hazırlayabilirsiniz. O durumda yoğurtsuz da tüketebileceğiniz holuşkayı siz de mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…

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10Gül mantısı tarifi
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Gül mantısı tarifi

Mantı sevmeyen yoktur. Kayseri mantısı, Sinop mantısı... Hepsi de ayrı bir güzel. Fakat bir de gül mantısı var ki istediğiniz öğün yiyebilirsiniz. Lezzetine doyum olmayan bu mantıya sofranızda yer vermek isterseniz, tarifini aşağıda bütün detaylarıyla yazdık. Denemeden geçmeyin.

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11Arnavut mantısı tarifi
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Arnavut mantısı tarifi

Pek çoğumuz için mantı deyince akan sular durur. Çıtır çıtır hamuruyla ve yoğurtlu sosu ile Arnavut mantısını da çok beğeneceğinize eminiz. Yapılışı zahmetli olsa da yediğiniz an buna değecek. Tadına hayran kalacağınız bu mantıyı denemek isterseniz tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...

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12Ziron tarifi
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Ziron tarifi

Silor, sırın ya da siron olarak da bilinen ve Doğu illerimizde sıkça karşımıza çıkan bir yemek ziron. Hazır yufka ve kavrulmuş kıymayla çok kısa bir süre içinde yapılan bu pratik ve lezzetli yemeği siz de denemek isterseniz tarifi hemen burada. İşte “Ziron nasıl yapılır?” diye merak edenleri mutlu edecek nefis tarif…

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13Mandu (Kore mantısı) tarifi
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Mandu (Kore mantısı) tarifi

Mantı çeşitleri sadece bizim mutfağımızın değil, Asya’nın birçok ülkesinin de ünlü yemekleri arasında. Kore de bu ülkelerden biri. Sizin için mandu olarak da bilinen nefis Kore mantısının tarifini aşağıda adım adım anlattık. Denerseniz pişman olmazsınız. İşte mandu tarifimiz…

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14Piruhi tarifi
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Piruhi tarifi

Bir çeşit mantı olan enfes lezzet piruhinin adı Rusçadan lezzeti ise Osmanlı mutfağından geliyor. Klasik mantının aksine etle değil tulum peyniri ve maydanozla tatlandırılan piruhinin üzerine de yoğurtlu sos dökülüyor ve ortaya sultanlara layık bir lezzet çıkıyor. İşte tarifi...

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15Çerkes mantısı tarifi
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Çerkes mantısı tarifi

Etlisi de tavuklusu da çok lezzetli olan mantının patateslisi tam bir efsane. Çerkes mutfağına ait bu enfes mantı tarifini siz de evinizde yapabilirsiniz. Üzerine yoğurt konmayan, sadece kırmızı biberli yağ eklenen patatesli Çerkes mantısının tarifini aşağı bırakıyoruz. Afiyet olsun!

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16Hengel tarifi
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Hengel tarifi

Hingel olarak da bilinen hengel birçok yörede karşımıza çıksa da Türkiye’nin Doğu Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu yörelerinde oldukça yaygın. Mantıya çok benzer olan bu lezzetli yemeği denemek isterseniz Kars usulü hazırladığımız hengel tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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17Cevizli ve yoğurtlu Sinop mantısı tarifi
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Cevizli ve yoğurtlu Sinop mantısı tarifi

Mantı denince birçoğumuz için akan sular duruyor. Ancak mantı her haliyle çok lezzetli olsa da yapılışıyla yöreden yöreye farklılık gösteriyor. Farklı sunumu ve lezzetiyle beğeneceğinizden emin olduğumuz Sinop’un meşhur yemeği cevizli mantının tarifini sizler için hazırladık. Mutlaka denemelisiniz…

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18Tavuklu mantı tarifi
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Tavuklu mantı tarifi

Mantıyı et yerine tavukla denemeye ne dersiniz? Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Tavuk kıymasıyla yapılan bu mantının lezzeti de çok farklı. Yoğurdu ve domates sosuyla herkesin çok beğeneceği tavuklu mantıyı siz de mutlaka denemelisiniz.

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19Balıkesir usulü tavuklu mantı tarifi
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Balıkesir usulü tavuklu mantı tarifi

Tavuklu mantı, Balıkesir şehrimizin mutfağına ait nefis bir yemek. Ancak bildiğimiz mantılardan biraz farklı olarak bu yemekte hamurların içleri doldurulmuyor, tavuk etleri hamurların üzerine serpiliyor. Arzu ederseniz tavuklu mantının hamurunu önceden hazırlayıp kurutarak saklamak da bir seçenek. Böylece sıkışık zamanlarda hızlı bir yemek üretebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun diyor ve tarifimize geçiyoruz.

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20Ahıska mantısı tarifi
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Ahıska mantısı tarifi

Mantı ya da daha genel bir ifadeyle içi dolgulu hamur işleri Çin’den İtalya’ya çok geniş bir coğrafyada büyük bir zevkle tüketiliyor. Özellikle Kafkasya bölgesinin mantılarının lezzetine doyum olmuyor. Bunlardan biri de Ahıska mantısı… Sizin için nefis bir Ahıska mantısı tarifimiz var. İç harcı hem kıymalı hem de patatesli olan Ahıska mantısı buharda pişiyor. Çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden elinize sağlık…

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21Patatesli mantı tarifi
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Patatesli mantı tarifi

Mantı tarifleri genelde ya kıymalı oluyor ya da patatesli. Biz bu kez bu iki malzemeyi birleştirip tek bir iç harcı haline getirdik, ortaya enfes bir sonuç çıktı. Sarımsaklı yoğurtla ikram edebileceğiniz patatesli mantı akşam sofralarınızı süsleyecek!

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22Banduma tarifi
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Banduma tarifi

Banduma Kastamonu mutfağına ait yöresel bir lezzet. Adını hamur parçalarının hindi suyuna bandırılmasından alan banduma sizin de evinizde yapabileceğiniz bir lezzet. Aşağıda tarifi yer alan bandumayı çok beğeneceğinizden ve sofranızda sık sık misafir etmek isteyeceğinizden eminiz. İşte banduma yemeği tarifi…

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23Yağ mantısı tarifi
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Yağ mantısı tarifi

Kayseri yöresinin meşhur tariflerinden yağ mantısını zahmetsiz ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken mayalı bir hamur hazırlamak. Suda haşlanmak yerine kızgın yağda kızartılan çıtır çıtır yağ mantısı sarımsaklı yoğurt ve biberli sosla öyle güzel oluyor ki... Parmaklarınızı da yiyebilirsiniz, aman dikkat!

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24Perişka tarifi
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Perişka tarifi

Perişka, özellikle Ilgaz ve çevresinde çok sık yapılan ve zevkle tüketilen bir hamur işi. Hingel ya da Tatar böreği olarak da adlandırılan perişkanın yapılışı çok kolay ama lezzeti bu kadar kolay bir yemek için gerçekten nefis. Yoğurtlu ve tereyağlı sosuyla herkesin çok beğeneceği perişka tarifini tüm detaylarıyla içeriğimizde bulabilirsiniz. Afiyet olsun…

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25Sosyete mantısı tarifi
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Sosyete mantısı tarifi

Mantı en sevilen lezzetlerimizden. Ancak hamur açmak vb. işlemler nedeniyle biraz zahmetli bir yemek. Peki hamur açmayı bilmeyenler ya da buna vakti olmayanlar mantı yapmasın, yemesin mi? Tabii ki yesin çünkü onlar için sosyete mantısı var. İşte hazır yufkayla kısa sürede yapıp zevkle yiyebileceğiniz sosyete mantısı tarifi…

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26Çıtır mantı tarifi
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Çıtır mantı tarifi

Bir yanda Kayseri mantısı bir yanda Sinop mantısı… Ah ama bir de çıtır mantı var ki kahvaltıda bile yenir. Sadece yemek saatleri için değil partiler için de benzersiz bir atıştırmalık olan çıtır mantının tarifini aşağıda sizin için tüm ayrıntılarıyla anlattık. Mutlaka denemelisiniz…

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