Bir seferde 17 porsiyon yiyen oldu! Bir asırdır değişmeyen lezzetin sırrı...

Tatlı, şunları kaydetti: "Izgaralarımız bizim için çok önemli. Bu köfte neyse, ne kadar değerliyse ızgara da o kadar önemli. Bunun değerine paha biçilemez. Tabii dönem dönem de tadilatını yapıyoruz. Yaklaşık 1,5 ay önce de tekrar tadilatını yaptık. Izgaranın özelliği; her tarafı pirinç, içi de dışı da pirinç. Mangal kömürlüğü ızgaranın içinde. Günde 20 kilogram mangal kömürü kullanıyoruz. Köfteyi pişirmenin kesinlikle çok önemli püf noktaları var. Yani herkes köfte yapabilir, herkes köfte pişirebilir ama püf noktasını bilmeyen Biga köftesini pişiremez. Bir normal pişirelim, bir anormal pişirelim, bir de bizim gibi pişirelim. Aradaki fark çok açık görülür. Yani köftenin içindeki su bitmemeli pişirirken. Bazı müşterimiz var 3 porsiyon yiyor, bazı müşterimiz var 4 porsiyon yiyor. Dükkanımızda bir seferde 17 porsiyon köfte yiyen bile oldu."