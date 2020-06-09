Bir köşesini mutlaka kesin! Öyle bir sebebi var ki...

Karbonatı kullanabileceğiniz bir diğer yer de lavabolar… Lavabonuzdan kötü bir koku geliyorsa önce bir miktar sıcak suyu lavaboya dökün. Üzerine bir fincan kadar karbonat ve bir fincan limon suyu boşaltın. Bu ikisi lavabonuzda kokuya neden olan kalıntıları temizleyecek.