MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz İncili Gastronomi RehberiBir İtalyan Gibi Pizza Yapmak Hiç de Zor Değil
Geriİncili Gastronomi Rehberi Bir İtalyan Gibi Pizza Yapmak Hiç de Zor Değil
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 08 Nisan 2021 - 15:04 | 

Bir İtalyan Gibi Pizza Yapmak Hiç de Zor Değil

Biraz sabır ve özenle pizza dükkanlarındaki pizzaları aratmayacak bir lezzete ulaşmanız mümkün. İşte ev yapımı pizza yaparken dikkat etmeniz gerekenler;

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Hamurun pürüzsüz olması için yoğurma kabına mutlaka zeytinyağı ekleyin. Yoğurduğunuz hamuru 2 saat kadar bekletin. Dinlenmiş hamur, iyi pişmesi için şarttır. Hatta Milano hamuru 12 saat bekletilir. Evde bu kadar bekletmenize gerek yok, hamurunuzun dinlendirilmesi ve standart bir boyda, ince açılması yeterlidir.

Hamurun pürüzsüz olması için yoğurma kabına mutlaka zeytinyağı ekleyin. Yoğurduğunuz hamuru 2 saat kadar bekletin. Dinlenmiş hamur, iyi pişmesi için şarttır. Hatta Milano hamuru 12 saat bekletilir. Evde bu kadar bekletmenize gerek yok, hamurunuzun dinlendirilmesi ve standart bir boyda, ince açılması yeterlidir.

2Eğer evinizde bir pizza taşı yoksa malzemeleri eklemeden önce hamura kısa bir ön pişirme yapmalısınız. Malzemeleri ekledikten sonra pişmemiş bir hamurla karşılaşmamak için bu adımı atlamayın.

Eğer evinizde bir pizza taşı yoksa malzemeleri eklemeden önce hamura kısa bir ön pişirme yapmalısınız. Malzemeleri ekledikten sonra pişmemiş bir hamurla karşılaşmamak için bu adımı atlamayın.

3Bol malzemeli bir pizza pişirmek göze de mideye de hoş gelebilir ama pizzanızın çıtır olmasının önündeki engeldir. Bol malzeme yerine; neyli pizza yapmak istediğinize karar verin ve hamur üzerinde bir malzeme dengesi kurun. Pizza hamurunun çıtır olması için bir başka kural da; elbette hamurunun ince bir şekilde açılması.

Bol malzemeli bir pizza pişirmek göze de mideye de hoş gelebilir ama pizzanızın çıtır olmasının önündeki engeldir. Bol malzeme yerine; neyli pizza yapmak istediğinize karar verin ve hamur üzerinde bir malzeme dengesi kurun. Pizza hamurunun çıtır olması için bir başka kural da; elbette hamurunun ince bir şekilde açılması.

4Domates sosu pizzanın olmazsa olmazıdır. Taze, lezzetli domatesler seçin. Hamur üzerinde kullandığınız tüm malzemelerin taze olması lezzetin en önemli kuralı.

Domates sosu pizzanın olmazsa olmazıdır. Taze, lezzetli domatesler seçin. Hamur üzerinde kullandığınız tüm malzemelerin taze olması lezzetin en önemli kuralı.

5Pizzanızı önceden ısıtılmış bir fırında ve fırının üst ızgarasına yerleştirdiğiniz şekilde pişirmelisiniz. Böylece; yüksek ısıyı yakalayabilirsiniz.

Pizzanızı önceden ısıtılmış bir fırında ve fırının üst ızgarasına yerleştirdiğiniz şekilde pişirmelisiniz. Böylece; yüksek ısıyı yakalayabilirsiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi