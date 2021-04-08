Bir İtalyan Gibi Pizza Yapmak Hiç de Zor Değil

Biraz sabır ve özenle pizza dükkanlarındaki pizzaları aratmayacak bir lezzete ulaşmanız mümkün. İşte ev yapımı pizza yaparken dikkat etmeniz gerekenler;
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1
Hamurun pürüzsüz olması için yoğurma kabına mutlaka zeytinyağı ekleyin. Yoğurduğunuz hamuru 2 saat kadar bekletin. Dinlenmiş hamur, iyi pişmesi için şarttır. Hatta Milano hamuru 12 saat bekletilir. Evde bu kadar bekletmenize gerek yok, hamurunuzun dinlendirilmesi ve standart bir boyda, ince açılması yeterlidir.
2
Eğer evinizde bir pizza taşı yoksa malzemeleri eklemeden önce hamura kısa bir ön pişirme yapmalısınız. Malzemeleri ekledikten sonra pişmemiş bir hamurla karşılaşmamak için bu adımı atlamayın.
3
Bol malzemeli bir pizza pişirmek göze de mideye de hoş gelebilir ama pizzanızın çıtır olmasının önündeki engeldir. Bol malzeme yerine; neyli pizza yapmak istediğinize karar verin ve hamur üzerinde bir malzeme dengesi kurun. Pizza hamurunun çıtır olması için bir başka kural da; elbette hamurunun ince bir şekilde açılması.
4
Domates sosu pizzanın olmazsa olmazıdır. Taze, lezzetli domatesler seçin. Hamur üzerinde kullandığınız tüm malzemelerin taze olması lezzetin en önemli kuralı.
5
Pizzanızı önceden ısıtılmış bir fırında ve fırının üst ızgarasına yerleştirdiğiniz şekilde pişirmelisiniz. Böylece; yüksek ısıyı yakalayabilirsiniz.