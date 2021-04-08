Bir İtalyan Gibi Pizza Yapmak Hiç de Zor Değil

Bol malzemeli bir pizza pişirmek göze de mideye de hoş gelebilir ama pizzanızın çıtır olmasının önündeki engeldir. Bol malzeme yerine; neyli pizza yapmak istediğinize karar verin ve hamur üzerinde bir malzeme dengesi kurun. Pizza hamurunun çıtır olması için bir başka kural da; elbette hamurunun ince bir şekilde açılması.