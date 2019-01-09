Bir dilim asla yetmez! Özel günler için kolay pasta tarifleri

Çok kolay bir pasta tarifimiz var için. Bu pastayı yapmak için ne uzun uzun kek çırpmanız gerekiyor ne de fırınla uğraşmanız. Tek ihtiyacınız olan bir krep tavası, bir de ocak. Dünyanın en pratik ve en lezzetli pastalarından birinin tarifini sizin için hazırladık. En yakın zamanda denemeye ne dersiniz?