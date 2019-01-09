Bir dilim asla yetmez! Özel günler için kolay pasta tarifleri
Özel günlerin olmazsa olmazıdır pastalar. Meyveli, çikolatalı, kremalı, fıstıklı, kestaneli ve krokanlı ilk akla gelen pasta çeşitleri olsa da aslında yaratıcılığınızı kullanıp çeşit çeşit pastalar yapabilirsiniz. Bugün sizler için özel günlerde misafirlerinize sunabileceğiniz birkaç kolay pasta tarifi derledik. Görüntüleri de lezzetleri de oldukça iştah açıcı olan pastalarımızın bir dilimi asla yetmeyecek. O halde gelsin kolay pasta tarifleri…
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7'den 70'e kimsenin hayır diyemeyeceği bir lezzet mi arıyorsunuz? O zaman sizi kat kat çikolatalı meyveli pastayı denemeye çağırıyoruz. Dışının kremayla kaplı olmamasıyla da klasik pastalardan ayrılan bu pasta çikolatalı pasta sevenleri de meyveli pasta sevenleri de çok mutlu edecek. Özel günler için mutlaka denenmesi gereken bir lezzet!
Kısa süre içinde görüntüsü ve lezzeti muhteşem bir pasta yapmak mı istiyorsunuz? O zaman sizi hemen yanardağ pastası tarifimize alalım. Hazır pandispanya kekiyle yapılan ve en fazla yarım saat içinde hazırlayıp misafirlerinize ikram edebileceğiniz kolay yanardağ pastasının tarifi hemen aşağıda…
Çıtır çıtır krokan, fındık parçaları ve karamelize edilmiş şekerden oluşur. Soğuyup sertleşen fındıklı karamelin parçalanmış haline krokan denir ve krokan en lezzetli pasta malzemelerinin başında gelir. Pastanelerden alıp zevkle tükettiğiniz krokanlı pastayı evde yapmayı denemek isterseniz, tarifimiz sizin için çok uygun. E daha ne duruyorsunuz?
Köstebek pasta görüntüsüyle de lezzetiyle de özellikle çay saatlerinin favori lezzetlerinden. Yapılışının zor olduğuna inanılır genellikle ama aslında doğru tarif ve biraz da sabır ile kolaylıkla köstebek pasta yapabilirsiniz. Tarifini aşağıda detaylarıyla anlattık. Tabii arzu ederseniz bu pastayı küçük kuplar halinde tek tek de yapabilirsiniz.
Tadına doyum olmayan havuçlu keki biliyorsunuz. Peki ya bu havuçlu kekin arasına ve üzerine krem peynirle enfes bir lezzete kavuşmuş bir krema sürersek ne olur? Ortaya dünyanın en lezzetli pastalarından biri çıkar. Mutlaka denemeniz gereken bu pastanın tarifi hemen aşağıda. Çok beğeneceğinizden hiç şüphemiz yok.
Muz sevenler için şahane bir tarifimiz var: Adını İspanya'nın bir şehrinden alan Malaga pasta. Yapılışı çok pratik, tadı enfes olan bu muzlu pastayı denemek isterseniz tarifi hemen aşağıda... Kısa süre içinde yapıp misafirlerinize ikram edebileceğiniz Malaga pasta, sıkışık zamanlarda favoriniz olacak.
Medovik'i hiç duymuş muydunuz? Kendisine "ballı Rus pastası" da deniyor. Her bir katı ayrı ayrı pişirilen bu enfes pastanın yapımı biraz zaman ve sabır istiyor ancak ortaya çıkan lezzet tüm çabalara değiyor. Pasta sevenlerin kesinlikle denemesi gereken bu pastanın yapılışını merak ediyorsanız sizi böyle alalım.
Daha önce balkabaklı pasta yemediyseniz, mutlaka denemelisiniz! Çok şık bir görünüme sahip bu pasta hem çok hafif hem de çok lezzetli. Misafirlerinize ikram ettiğiniz takdirde övgüleri toplamanıza kesin gözüyle baktığımız bu pasta özel günlerde menünüzden eksik olmayacak.
Hamuru ayrı nefis içindeki harcı ayrı nefis... Evet hurmalı rulo pastadan bahsediyoruz. Özellikle çocuklar sütün yanında bu pastaya bayılacak. Herkesin büyük bir zevkle tüketebileceği hurmalı rulo pastanın tarifini aşağı bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun...
Pastalar özel günlerin, kutlamaların olmazsa olmazlarından. Özellikle bol çikolatalı pastalara hiçbirimiz hayır diyemiyoruz. Bu tarifimizde malzemelerini ve yapılış aşamalarını anlattığımız pasta da tam olarak böyle hayır denemeyecek bir pasta. Nefis ganajla kaplı bu pastayı yediden yetmişe herkes çok sevecek. Peki ganajlı pasta nasıl yapılır? İşte cevabı…
Pastadan vazgeçemeyen ama hafif bir şeyler yemek isteyenler için harika bir tarifimiz var. Limon ve dondurmayı bir araya getirip özellikle yaz günlerinde büyük bir keyifle yiyebileceğiniz çok ferahlatıcı bir pasta hazırladık. Tabanını da cheesecake tabanı gibi bisküvi kullanarak yaptık. Çok pratik olduğunu söylememize gerek var mı?
Çocukların yemek yapma becerisini geliştirebilmeleri için sizin desteğiniz çok önemli. Mesela tüm aile renkli ve leziz bir pasta yaparak işe başlayabilirsiniz… İşin sırrı birkaç damla gıda boyası. Bu pastanın yapılışı biraz uzun sürüyor ancak iyi tarafından bakın: Çocuğunuzla birlikte bütün güne yayılan bir eğlence. Daha ne istersiniz ki?
Çok kolay bir pasta tarifimiz var için. Bu pastayı yapmak için ne uzun uzun kek çırpmanız gerekiyor ne de fırınla uğraşmanız. Tek ihtiyacınız olan bir krep tavası, bir de ocak. Dünyanın en pratik ve en lezzetli pastalarından birinin tarifini sizin için hazırladık. En yakın zamanda denemeye ne dersiniz?
Canınız pasta istediğinde yapabileceğiniz en hızlı tarif şüphesiz bisküvili pasta. Hazırladıktan sonra tencerenin dibini sıyırmanın zevki de paha biçilemez. Sadece 10 dakikada yapabileceğiniz bu pasta yiyenleri mutlu edecek. Beş çaylarına çok yakışan bu lezzeti aynı zamanda doğum günleri için özel olarak da hazırlayabilirsiniz. Çocukların çok sevdiği bisküvili pasta nasıl yapılır? Sizi çocukluğunuza götürecek bu pastayı hala denemediyseniz kolay bisküvili pasta tarifi…
Kolayca yapabileceğiniz çok basit ama lezzetli bir pasta mı aramıştınız? O halde size bu marshmallow'lu bisküvili pastayı öneriyoruz. Her yerde bulabileceğiniz birkaç malzemeyle yapılan bu pastayı çocuklar da büyükler de çok sevecek. Dar zamanlarda yardımınıza koşacak bu pasta tarifini mutlaka bir kenara kaydedin.
Deseniyle dikkatleri üzerine toplayan, lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakan bir tatlı, zürafa desenli rulo pasta. Onun için muz ve kremanın enfes buluşması da diyebiliriz. Bu çok lezzetli ve ilgi çekici rulo pastamızı denemek isterseniz, zürafa desenli rulo pastamızın tarifi hemen aşağıda…
Kısa süre içinde görüntüsü ve lezzeti muhteşem bir pasta yapmak mı istiyorsunuz? O zaman sizi hemen yanardağ pastası tarifimize alalım. Hazır pandispanya kekiyle yapılan ve en fazla yarım saat içinde hazırlayıp misafirlerinize ikram edebileceğiniz kolay yanardağ pastasının tarifi hemen aşağıda…