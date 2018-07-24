Lezizz Menüler Fotoğraflar: Doğan Burda Haber Giriş: 24 Temmuz 2018 - 14:59 | 25 Ağustos 2020 - 10:13

Bir anda misafir gelince ne yapacağınızı şaşırdığınızda...

Misafirleriniz mi var? Hem de çat kapı mı geldiler? Hiç telaşlanmanıza gerek yok! Şöyle en hızlısından, en kolayından ve en lezzetlisinden muhteşem tatlı tariflerimiz var. Biraz sonra vereceğimiz tarifler ile misafirlerinize uzun saatler uğraş verdiğinizi hissettirecek ve kendinizi çok marifetli göstereceksiniz. Ama korkmayın, bunlar gerçekten basit! İşte o kolay tarifler…