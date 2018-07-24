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Hürriyet
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Lezizz Menüler
Fotoğraflar: Doğan Burda
Haber Giriş: 24 Temmuz 2018 - 14:59 | 

Bir anda misafir gelince ne yapacağınızı şaşırdığınızda...

Misafirleriniz mi var? Hem de çat kapı mı geldiler? Hiç telaşlanmanıza gerek yok! Şöyle en hızlısından, en kolayından ve en lezzetlisinden muhteşem tatlı tariflerimiz var. Biraz sonra vereceğimiz tarifler ile misafirlerinize uzun saatler uğraş verdiğinizi hissettirecek ve kendinizi çok marifetli göstereceksiniz. Ama korkmayın, bunlar gerçekten basit! İşte o kolay tarifler…

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1Sütlü incir tatlısı tarifi
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Sütlü incir tatlısı tarifi

Sütlü incir tatlısı, Kütahya mutfağına ait oldukça pratik ve lezzetli bir tatlı. İncir uyutması olarak da bilinen bu tatlı için sadece kuru incir ve süte ihtiyacınız var. Tabii biraz da sabra çünkü sütlü incir tatlısı yoğurt gibi mayalanan bir tatlı. Sizin için sütlü incir tatlısının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda sıraladık. Çok beğeneceksiniz. Afiyet olsun…

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2Kozalak pasta tarifi
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Kozalak pasta tarifi

Kozalak pasta ile hem lezzetli hem de hızlı bir sunum yapabilirsiniz.

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3Bisküvi tatlısı tarifi
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Bisküvi tatlısı tarifi

Bisküvi tatlısı evde yapabileceğiniz en pratik ve ekonomik tatlıların başında geliyor. Biz tarifimizde tatlının puding kısmını sıfırdan hazırladık ama sizin zamanınız yoksa ya da tarif daha da kolaylaşsın isterseniz hazır toz pudingle de bisküvi tatlısı yapabilirsiniz. İşte bisküvi tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamaları…

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4Muzlu tatlı tarifi
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Muzlu tatlı tarifi

Evde kalmış bir kekiniz ve bir de çat kapı gelmiş misafirleriniz mi var? Hiç dert etmeyin çünkü muzlu tatlı var!

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5Hurmalı sütlü tatlı tarifi
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Hurmalı sütlü tatlı tarifi

Farklı bir şeyler denemek istiyorsanız hurmalı sütlü tatlı tam size göre. Tatlının en sağlıklı hali olan hurmalı sütlü tatlıyı mutlaka denemelisiniz...

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6Sodalı aromatik kek tarifi
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Sodalı aromatik kek tarifi

Hızlı bir şeyler yapayım fakat çok da risk almayayım diyorsanız sodalı aromatik kek tam size göre.

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7Banana split tarifi
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Banana split tarifi

Muzla yapılan bu basit tatlı, aniden gelen misafirler için birebirdir. İşte banana split tarifi…

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8Çiğ kek tarifi
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Çiğ kek tarifi

Kim derdi ki pişirmeden kek yapman mümkün. İşte lezzeti ve pratikliğiyle gönlünüzü kazanacak çiğ kek tarifi…

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9Çikolata topları tarifi
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Çikolata topları tarifi

Aniden gelen tatlı sever misafirlerinizi bu basit tatlıyla ağırlayabilirsiniz. Basit olduğuna bakmayın öyle lezzetli ki, misafirleriniz hayran kalacak. İşte çikolata topları tarifi…

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10Çimdik tatlısı tarifi
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Çimdik tatlısı tarifi

Çimdik tatlısı evde 15 dakika içinde yapıp keyifle yiyebileceğiniz çıtır çıtır bir tatlı. Bir nevi kolay lokma tatlısı da diyebiliriz çimdik tatlısı için. Hamuru da şerbeti de oldukça lezzetli olan çimdik tatlısı, mutlaka bilmeniz gereken tariflerden. Sizin için çimdik tatlısının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda sıraladık. Kolay gelsin…

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11Krem şantili havuç tatlısı tarifi
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Krem şantili havuç tatlısı tarifi

Havuç çorbalara, salatalara ve yemeklere tat kattığı gibi tatlılara da çok yakışıyor. Krem şantili havuç tatlısı da bu benzersiz lezzetlerden biri. Bisküvi ve krem şantinin tat kattığı havuç, turuncu rengiyle de göz alıyor. Sizin için enfes krem şantili havuç tatlısının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda sıraladık. Kolay gelsin…

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12Limonlu irmik tatlısı tarifi
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Limonlu irmik tatlısı tarifi

İrmik, helvasıyla, sütlü tatlısıyla, şerbetli tatlısıyla her şekilde çok sevilen bir malzeme. Limon, portakal gibi turunçgil aromalarını da çok iyi taşıyor. Sizin için bugün enfes bir limonlu irmik tatlısı tarifi hazırladık. Kesinlikle denemeden geçmemeniz gereken tarifimiz aşağıda. Afiyet olsun...

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13Elmalı kup tarifi
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Elmalı kup tarifi

Bu basit tatlı hem sağlıklı hem de çok lezzetli. Aniden gelen misafire kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte elmalı kup tarifi…

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14Kolay peksimet tatlısı tarifi
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Kolay peksimet tatlısı tarifi

Evde en kolay yapabileceğiniz tatlılardan biri peksimet tatlısı. Şerbetle yumuşattığınız peksimetlerin üzerine ekleyeceğiniz nefis muhallebi, şipşak tatlılar arayanların favorilerinden olacak. Siz de kolay peksimet tatlısı yapmak isterseniz malzemeleri ve yapım aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Elinize sağlık...

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15Yalancı tavuk göğsü tarifi
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Yalancı tavuk göğsü tarifi

Sütlü tatlı seven herkesin bayılacağı bir lezzet yalancı tavuk göğsü tatlısı. İçine bisküvi ve damla sakızı gibi farklı malzemeler ekleyip tatlınızın lezzetini çeşitlendirebilirsiniz. Az malzeme kullanılarak kolayca hazırlanan bu enfes tatlıyı denemek isterseniz, yalancı tavuk göğsü tatlısı tarifimiz hemen aşağıda…

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163 kaşık tatlısı tarifi
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3 kaşık tatlısı tarifi

3 kaşık tatlısı, irmikli ve şerbetli tatlıları sevenlerin gözdesi olacak tariflerden. Adını neredeyse tüm malzemelerinin üçer kaşık eklenmesinden alan 3 kaşık tatlısının en önemli özelliği şerbetinin sütle yapılması ve çiğden dökülmesi. Yani bu tatlıyı yaparken uzun uzun şerbet kaynatmaya gerek yok. Malzemelerini ve yapım aşamalarını aşağıda bulabileceğiniz 3 kaşık tatlısını mutlaka deneyin…

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17Muhallebili Kemalpaşa tatlısı tarifi
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Muhallebili Kemalpaşa tatlısı tarifi

Kemalpaşa tatlısı pratikliğiyle çok sevilen bir şerbetli tatlıdır. Hatta üzerine ekleyeceğiniz bir muhallebiyle Kemalpaşa tatlısını bir sütlü tatlıya da dönüştürebilirsiniz. Peki ama nasıl? Muhallebili Kemalpaşa tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. İşte muhallebili Kemalpaşa tatlısının yapılışı…

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