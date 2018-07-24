Bir anda misafir gelince ne yapacağınızı şaşırdığınızda...
Misafirleriniz mi var? Hem de çat kapı mı geldiler? Hiç telaşlanmanıza gerek yok! Şöyle en hızlısından, en kolayından ve en lezzetlisinden muhteşem tatlı tariflerimiz var. Biraz sonra vereceğimiz tarifler ile misafirlerinize uzun saatler uğraş verdiğinizi hissettirecek ve kendinizi çok marifetli göstereceksiniz. Ama korkmayın, bunlar gerçekten basit! İşte o kolay tarifler…
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Sütlü incir tatlısı tarifi
Sütlü incir tatlısı, Kütahya mutfağına ait oldukça pratik ve lezzetli bir tatlı. İncir uyutması olarak da bilinen bu tatlı için sadece kuru incir ve süte ihtiyacınız var. Tabii biraz da sabra çünkü sütlü incir tatlısı yoğurt gibi mayalanan bir tatlı. Sizin için sütlü incir tatlısının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda sıraladık. Çok beğeneceksiniz. Afiyet olsun…
Bisküvi tatlısı evde yapabileceğiniz en pratik ve ekonomik tatlıların başında geliyor. Biz tarifimizde tatlının puding kısmını sıfırdan hazırladık ama sizin zamanınız yoksa ya da tarif daha da kolaylaşsın isterseniz hazır toz pudingle de bisküvi tatlısı yapabilirsiniz. İşte bisküvi tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Çimdik tatlısı evde 15 dakika içinde yapıp keyifle yiyebileceğiniz çıtır çıtır bir tatlı. Bir nevi kolay lokma tatlısı da diyebiliriz çimdik tatlısı için. Hamuru da şerbeti de oldukça lezzetli olan çimdik tatlısı, mutlaka bilmeniz gereken tariflerden. Sizin için çimdik tatlısının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda sıraladık. Kolay gelsin…
Havuç çorbalara, salatalara ve yemeklere tat kattığı gibi tatlılara da çok yakışıyor. Krem şantili havuç tatlısı da bu benzersiz lezzetlerden biri. Bisküvi ve krem şantinin tat kattığı havuç, turuncu rengiyle de göz alıyor. Sizin için enfes krem şantili havuç tatlısının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda sıraladık. Kolay gelsin…
İrmik, helvasıyla, sütlü tatlısıyla, şerbetli tatlısıyla her şekilde çok sevilen bir malzeme. Limon, portakal gibi turunçgil aromalarını da çok iyi taşıyor. Sizin için bugün enfes bir limonlu irmik tatlısı tarifi hazırladık. Kesinlikle denemeden geçmemeniz gereken tarifimiz aşağıda. Afiyet olsun...
Evde en kolay yapabileceğiniz tatlılardan biri peksimet tatlısı. Şerbetle yumuşattığınız peksimetlerin üzerine ekleyeceğiniz nefis muhallebi, şipşak tatlılar arayanların favorilerinden olacak. Siz de kolay peksimet tatlısı yapmak isterseniz malzemeleri ve yapım aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Elinize sağlık...
Sütlü tatlı seven herkesin bayılacağı bir lezzet yalancı tavuk göğsü tatlısı. İçine bisküvi ve damla sakızı gibi farklı malzemeler ekleyip tatlınızın lezzetini çeşitlendirebilirsiniz. Az malzeme kullanılarak kolayca hazırlanan bu enfes tatlıyı denemek isterseniz, yalancı tavuk göğsü tatlısı tarifimiz hemen aşağıda…
3 kaşık tatlısı, irmikli ve şerbetli tatlıları sevenlerin gözdesi olacak tariflerden. Adını neredeyse tüm malzemelerinin üçer kaşık eklenmesinden alan 3 kaşık tatlısının en önemli özelliği şerbetinin sütle yapılması ve çiğden dökülmesi. Yani bu tatlıyı yaparken uzun uzun şerbet kaynatmaya gerek yok. Malzemelerini ve yapım aşamalarını aşağıda bulabileceğiniz 3 kaşık tatlısını mutlaka deneyin…
Kemalpaşa tatlısı pratikliğiyle çok sevilen bir şerbetli tatlıdır. Hatta üzerine ekleyeceğiniz bir muhallebiyle Kemalpaşa tatlısını bir sütlü tatlıya da dönüştürebilirsiniz. Peki ama nasıl? Muhallebili Kemalpaşa tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. İşte muhallebili Kemalpaşa tatlısının yapılışı…