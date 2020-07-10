Bilim insanları 1000 adet yiyeceği inceledi! Meğer bademde...
Sürekli tüketilen yiyecekler arasında en besleyici 100 tanesi neler? İşte bilim insanlarının en besleyici gıdalar listesinin ilk 100 maddesi…
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Bilim insanları üzerine basa basa “mucize gıda” diye bir şey olmadığını söylüyor. Yani bütün beslenme ihtiyaçlarımızı aynı anda karşılayan bir besin yok. Bununla birlikte yediklerimizin bazılarının diğerlerinden daha besleyici olduğu da bir gerçek.
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Sonuçları hakemli bilim dergisi PLoS ONE’da dergisinde yayımlanan bir araştırmada hangi yiyeceklerin daha besleyici olduğuna bakıldı. Uzmanlar dünyanın dört bir yanındaki kültürlerin en fazla tükettiği 1000 adet gıda maddesini inceledi. Besinlerin her birine 100 üzerinden besleyicilik puanı verildi.
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Puanı daha yüksek olan besinlerin diğer gıdalarla birlikte tüketildiğinde günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamada düşük puanlı olanlara göre daha başarılı olduğu ifade edildi. Uzmanların listesinde ilk sırayı badem aldı. Peki sürekli tüketilen yiyecekler arasında en besleyici 100 tanesi neler? İşte bilim insanlarının en besleyici gıdalar listesinin ilk 100 maddesi…
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Besin puanı 49 olan gıdalar
Tatlı patates, incir ve zencefil.
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Besin puanı 51 olan gıdalar
Balkabağı, dulavrat otu kökü, Brüksel lahanası, brokoli, karnabahar, Çin su kestanesi, sarı kavun, kuru erik, ahtapot.
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Besin puanı 51 olan gıdalar
Havuç, kış kabağı, jalapeno biberi, ravent (ışkın otu), nar, kırmızı kuş üzümü, portakal, sazan.
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Besin puanı 52 olan gıdalar
Helvacı kabağı, kamkat, pompano (bir tür balık), pembe somon.
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Besin puanı 53 olan gıdalar
Vişne, gökkuşağı alabalığı, perca (bir tür balık).
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Besin puanı 54 olan gıdalar
Taze fasulye, kırmızı yapraklı marul, pırasa, Arnavut biberi, yeşil kivi, altın kivi, greyfurt, uskumru, kızıl somon.
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Besin puanı 55 olan gıdalar
Roka, Frenk soğanı, kırmızı biber.
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Besin puanı 56 olan gıdalar
Kırmızı domates, yeşil domates, yeşil marul, gölevez (taro) yaprağı, Lima fasulyesi, yılanbalığı, mavi yüzgeçli Atlantik orkinosu, Coho somonu.
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Besin puanı 57 olan gıdalar
Yaz kabağı, Etiyopya fasulyesi, plantain (pişirilerek yenen bir tür muz).
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Besin puanı 58 olan gıdalar
Bezelye, börülce, kıvırcık marul, kiraz, ceviz.
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Besin puanı 59 olan gıdalar
Taze ıspanak, maydanoz, ringa (bir tür balık), levrek.
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Besin puanı 60 olan gıdalar
Çin lahanası, tere, kayısı, balık yumurtası, beyaz balık.
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Besin puanı 61 olan gıdalar
Kişniş, Roman marulu (kaşık marul), hardal yaprağı, Atlantik morinası, bakalyaro (bir tür balık).
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Besin puanı 62 olan gıdalar
Karalahana, rapini (bir tür sebze), acı biber, midye.
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Besin puanı 63 olan gıdalar
Karalahana (farklı bir tür), fesleğen, toz kırmızı biber.
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Besin puanı 64 olan gıdalar
Dondurulmuş ıspanak, karahindiba yaprağı, pembe greyfurt, deniz tarağı, Pasifik morinası.
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Besin puanı 65 olan gıdalar
Mor lahana, yeşil soğan, Alaska mezgiti, pike balığı.