Bilim insanları duyurdu: Günde yarım çay kaşığı tüketen aşırı kilolu kadınlarda...

Hep söylüyoruz, sağlıklı olmanın yollarının en başında doğru beslenmek geliyor. Bu nedenle hangi gıdanın vücudunuzun hangi organı üzerinde etkileri olduğunu öğrenmemiz şart. Bunun için yapabileceğimiz en doğru şey doktorumuza danışmak elbette. Ancak hakemli dergilerde yayımlanmış birçok bilimsel araştırma da bu konuda bize yol gösterebilir. Aşağıda kalp sağlığı için önemli rol oynadığı belirtilen vitamin ve mineraller içeren bazı gıdaları listeledik. Bir göz atmaya ne dersiniz?