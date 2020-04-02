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Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: Ingimage
Haber Giriş: 02 Nisan 2020 - 11:44, /

Bilim cevabı buldu! İşte o yiyecekler...

Sürekli tüketilen yiyecekler arasında en besleyici 100 tanesi neler? İşte bilim insanlarının en besleyici gıdalar listesinin ilk 100 maddesi…

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Bilim insanları üzerine basa basa “mucize gıda” diye bir şey olmadığını söylüyor. Yani bütün beslenme ihtiyaçlarımızı aynı anda karşılayan bir besin yok. Bununla birlikte yediklerimizin bazılarının diğerlerinden daha besleyici olduğu da bir gerçek.

2

Sonuçları hakemli bilim dergisi PLoS ONE’da dergisinde yayımlanan bir araştırmada hangi yiyeceklerin daha besleyici olduğuna bakıldı. Uzmanlar dünyanın dört bir yanındaki kültürlerin en fazla tükettiği 1000 adet gıda maddesini inceledi. Besinlerin her birine 100 üzerinden besleyicilik puanı verildi.

3

Puanı daha yüksek olan besinlerin diğer gıdalarla birlikte tüketildiğinde günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamada düşük puanlı olanlara göre daha başarılı olduğu ifade edildi. Uzmanların listesinde ilk sırayı badem aldı. Peki sürekli tüketilen yiyecekler arasında en besleyici 100 tanesi neler? İşte bilim insanlarının en besleyici gıdalar listesinin ilk 100 maddesi…

4Besin puanı 49 olan gıdalar

Besin puanı 49 olan gıdalar

Tatlı patates, incir ve zencefil.

5Besin puanı 51 olan gıdalar

Besin puanı 51 olan gıdalar

Balkabağı, dulavrat otu kökü, Brüksel lahanası, brokoli, karnabahar, Çin su kestanesi, sarı kavun, kuru erik, ahtapot.

6Besin puanı 51 olan gıdalar

Besin puanı 51 olan gıdalar

Havuç, kış kabağı, jalapeno biberi, ravent (ışkın otu), nar, kırmızı kuş üzümü, portakal, sazan.

7Besin puanı 52 olan gıdalar

Besin puanı 52 olan gıdalar

Helvacı kabağı, kamkat, pompano (bir tür balık), pembe somon.

8Besin puanı 53 olan gıdalar

Besin puanı 53 olan gıdalar

Vişne, gökkuşağı alabalığı, perca (bir tür balık).

9 Besin puanı 54 olan gıdalar

Besin puanı 54 olan gıdalar

Taze fasulye, kırmızı yapraklı marul, pırasa, Arnavut biberi, yeşil kivi, altın kivi, greyfurt, uskumru, kızıl somon.

10Besin puanı 55 olan gıdalar

Besin puanı 55 olan gıdalar

Roka, Frenk soğanı, kırmızı biber.

11Besin puanı 56 olan gıdalar

Besin puanı 56 olan gıdalar

Kırmızı domates, yeşil domates, yeşil marul, gölevez (taro) yaprağı, Lima fasulyesi, yılanbalığı, mavi yüzgeçli Atlantik orkinosu, Coho somonu.

12Besin puanı 57 olan gıdalar

Besin puanı 57 olan gıdalar

Yaz kabağı, Etiyopya fasulyesi, plantain (pişirilerek yenen bir tür muz).

13Besin puanı 58 olan gıdalar

Besin puanı 58 olan gıdalar

Bezelye, börülce, kıvırcık marul, kiraz, ceviz.

14Besin puanı 59 olan gıdalar

Besin puanı 59 olan gıdalar

Taze ıspanak, maydanoz, ringa (bir tür balık), levrek.

15Besin puanı 60 olan gıdalar

Besin puanı 60 olan gıdalar

Çin lahanası, tere, kayısı, balık yumurtası, beyaz balık.

16Besin puanı 61 olan gıdalar

Besin puanı 61 olan gıdalar

Kişniş, Roman marulu (kaşık marul), hardal yaprağı, Atlantik morinası, bakalyaro (bir tür balık).

17Besin puanı 62 olan gıdalar

Besin puanı 62 olan gıdalar

Karalahana, rapini (bir tür sebze), acı biber, midye.

18Besin puanı 63 olan gıdalar

Besin puanı 63 olan gıdalar

Karalahana (farklı bir tür), fesleğen, toz kırmızı biber.

19Besin puanı 64 olan gıdalar

Besin puanı 64 olan gıdalar

Dondurulmuş ıspanak, karahindiba yaprağı, pembe greyfurt, deniz tarağı, Pasifik morinası.

20Besin puanı 65 olan gıdalar

Besin puanı 65 olan gıdalar

Mor lahana, yeşil soğan, Alaska mezgiti, pike balığı.

21Besin puanı 67 olan gıdalar

Besin puanı 67 olan gıdalar

Yeşil bezelye, mandalina, semizotu.

22Besin puanı 68 olan gıdalar

Besin puanı 68 olan gıdalar

Kurutulmuş kereviz yaprağı.

23Besin puanı 69 olan gıdalar

Besin puanı 69 olan gıdalar

Kurutulmuş maydanoz, kırmızı levrek.

24Besin puanı 70 olan gıdalar

Besin puanı 70 olan gıdalar

Pancar yaprağı.

25Besin puanı 73 olan gıdalar

Besin puanı 73 olan gıdalar

Kuyruk yağı.

26Besin puanı 78 olan gıdalar

Besin puanı 78 olan gıdalar

Pazı.

27Besin puanı 84 olan gıdalar

Besin puanı 84 olan gıdalar

Kabak çekirdeği.

28Besin puanı 85 olan gıdalar

Besin puanı 85 olan gıdalar

Chia tohumu.

29Besin puanı 88 olan gıdalar

Besin puanı 88 olan gıdalar

Yassı balık.

30Besin puanı 89 olan gıdalar

Besin puanı 89 olan gıdalar

Okyanus percası.

31Besin puanı 96 olan gıdalar

Besin puanı 96 olan gıdalar

Çerimoya (bir tür meyve).

32Besin puanı 97 olan gıdalar

Besin puanı 97 olan gıdalar

Badem.

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