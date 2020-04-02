Bilim cevabı buldu! İşte o yiyecekler...

Bilim insanları üzerine basa basa “mucize gıda” diye bir şey olmadığını söylüyor. Yani bütün beslenme ihtiyaçlarımızı aynı anda karşılayan bir besin yok. Bununla birlikte yediklerimizin bazılarının diğerlerinden daha besleyici olduğu da bir gerçek.