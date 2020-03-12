Bilecik'in gizli kalmış linga tatlısı gelecek nesillere aktarılacak

Necla Öztekin de tatlının çok eskiden meşhur olduğunu, zamanla isminin bile unutulduğunu belirtti. Bu geleneksel lezzeti Söğütlü olan kayınvalidesinden öğrendiğini aktaran Öztekin, "Şimdi hazır tatlılar çok. Eskiden yokluk içinde evde olanla yetinilmiş, çoluk çocuk tatlısız bırakılmamış. O zaman evlerde her zaman ne bulunur? Şeker yerine pancar pekmezi, un ve yağ. Evde olanlarla çok ekonomik, yarım saatlik iş." dedi. Öztekin, bu damak tadını yaşatmak için çaba göstereceklerini sözlerine ekledi.