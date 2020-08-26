Bildiğiniz simitlerden çok farklı! Samsun simidinin farkı sıcak kazan ve pekmez

Bursa’nın İskenderi olduğu gibi Samsun’da da bolca tüketilen Samsun simidine ‘susamlı İskender’ denildiğini ifade eden vatandaşlar ise “Birçok ilde simit yedik. Samsun simidinin lezzetini başka hiçbir yerde bulamadık. Samsun simidi taze ve çıtır oluyor. Samsun’da meşhur bir laf vardır. Burada simide, ‘susamlı İskender’ derler” diye konuştular.Simit satan seyyar satıcılar ise Samsun simidine özellikle yurt içinden ve yurt dışından gelen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Coğrafi işaret olarak da 20 Mart 2017 tarihinde 176 sayılı kararla mahreç türünde tescillenmiş olan Samsun simidini özel kılan en önemli özelliği ise sıcak çay ve peynir eşliğindeki dost sohbetlerinde tüketilmesi.