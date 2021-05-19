Bezelye dondurucuda nasıl saklanır? Dondurucuda bezelye muhafaza etmenin püf noktaları

Fakat bezelyeleri çiğ olarak saklayınca zamanla koku üretebilir. Bu nedenle şoklama yöntemi daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilir. Bunun için bezelyeleri ayıkladıktan sonra kaynar suya koyun ve 2 dakika sıcak suda tutun. Ardından sıcak sudan alıp buzlu suya koyun ve birkaç dakika bekletin. Daha sonra fazla suyunu alın ve kurumasını sağlayın. Kuruyan bezelyeleri, dilediğimiz miktarlarda buzdolabı poşetine ayırın ve poşetteki havayı alın. Son olarak poşetlerin ağzını sıkıca bağlayıp dondurucuya kaldırabilirsiniz.