Bezelye dondurucuda nasıl saklanır? Dondurucuda bezelye muhafaza etmenin püf noktaları
İlkbahar ve yaz aylarında sık olarak tüketilen bezelye sağlığımız için oldukça faydalı. Bu sağlıklı besini kış aylarında da taze bir şekilde tüketmek mümkün. Peki kış sofralarımız için bezelye dondurucuda nasıl saklanır? İşte dondurucuda bezelye muhafaza etmenin püf noktaları...
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1
İlkbahar ve yaz aylarında sık olarak tüketilen bezelye sağlığımız için oldukça faydalı. Bu sağlıklı besini kış aylarında da taze bir şekilde tüketmek mümkün. Peki kış sofralarımız için bezelye dondurucuda nasıl saklanır? İşte dondurucuda bezelye muhafaza etmenin püf noktaları...
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Bezelye ana yemek ya da garnitür olarak sofralarımıza renk ve lezzet katıyor. İlkbahar ve yaz aylarında sık sık tüketilen bu sağlıklı besin, kış aylarında da sofralarda yerine alabilir. Peki ama bezelye dondurucuda nasıl saklanır? Dondurucuda bezelye muhafaza etmenin püf noktalarını sizin için derledik. İşte detaylar...
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Bezelye dondurucuda nasıl saklanır?
Bezelyeyi kış aylarında da sofralarımıza taşımak için dondurucuda muhafaza edebiliriz. Bunun için dikkat edilmesi gereken birkaç nokta mevcut. İlk olarak satın aldığınız bezelyeleri güzel bir şekilde ayıklayın. Ardından bol suyla yıkayın ve süzülüp kuruması için bekleyin.
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Bezelyeleri muhafaza etmenin en pratik yollarından biri çiğ olarak dondurucuya koymaktır. Bunun için bezelyeleri dilediğiniz miktarlarda buzdolabı poşetlerine ayırın. Daha sonra poşetin havasını alın ve ağzını bağlayıp dondurucuya kaldırın.
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Fakat bezelyeleri çiğ olarak saklayınca zamanla koku üretebilir. Bu nedenle şoklama yöntemi daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilir. Bunun için bezelyeleri ayıkladıktan sonra kaynar suya koyun ve 2 dakika sıcak suda tutun. Ardından sıcak sudan alıp buzlu suya koyun ve birkaç dakika bekletin. Daha sonra fazla suyunu alın ve kurumasını sağlayın. Kuruyan bezelyeleri, dilediğimiz miktarlarda buzdolabı poşetine ayırın ve poşetteki havayı alın. Son olarak poşetlerin ağzını sıkıca bağlayıp dondurucuya kaldırabilirsiniz.