Beykoz karpuzu çiftçisini de ihtiyaç sahiplerini de sevindirdi

Pazar ve marketlerde satışa başlanan karpuzu, Beykoz Belediyesi ekipleri de ay sonuna kadar ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştıracak.Karpuz üreticisi Beytullah Demir, “Şu anda Cumhuriyet köy taraflarındasınız. Burada ben karpuz üretimi yapıyorum. Bu karpuz Osmanlı'dan beri gündemde var. ve Osmanlı'nın zamanından beri bu güne kadar bu karpuz dönem dönem yapılmış ve şu anda aktif olarak yapılıyor. Eskiden beri belediyemiz festival yoluyla karpuzlarımızı bizden satın alıyordu. Bu sene korona virüsten dolayı pandeminin artmasından dolayı sadece festival yerine evlere dağıtmak yoluyla bizden karpuzlarımızı alma sözü verdi ve bu sözlerini de gerçekleştirdi. Şu anda elimizde kalan tüm karpuzları alıyor ve bunları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor” dedi.