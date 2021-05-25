Besinleri Buzdolabına Nasıl Yerleştirmelisiniz?

Alt rafların ısısı üste göre biraz daha düşüktür. Bu nedenle taze sebze ve meyvelerini bu bölümde saklayabilirsiniz. Raf ömrünü uzatmak istiyorsanız hepsini yıkayıp, kurulayarak buzdolabı poşetlerinde ya da buzdolabına rafına uygun büyüklükte cam kaplarda muhafaza edebilirsiniz.