Besinleri Buzdolabına Nasıl Yerleştirmelisiniz?

Buzdolabı raflarının sıcaklık derecesi farklı olduğu için besinleri koruma süresi de farklıdır. Buzdolabınıza doğru ürünü doğru yere yerleştirerek besinlerin taze kalmasını sağlayabilirsiniz.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
En riskli yiyecekleri en üst rafa yerleştirerek işe başlayın.
Et, tavuk, süt, yoğurt, yumurta gibi hayvansal ve çabuk bozulma ihtimali olan yiyecekleri en üst rafa yerleştirin. Aynı şekilde üst raflara pişmiş ve kalan yemekleri cam kaplara yerleştirerek koyabilirsiniz.
2
Hemen tüketmeyeceğiniz et ürünlerini ise porsiyonlara bölerek mutlaka buzluğa atın.
Unutmayın; etiniz çözüldükten sonra buzluğa koymak bakteri üremesine yol açar ve zararlıdır. Haşladığınız, bir dahaki mevsimde kullanmak üzere hazırladığınız sebzeler için de en doğru yer buzluk bölümüdür.
3
Alt rafların ısısı üste göre biraz daha düşüktür. Bu nedenle taze sebze ve meyvelerini bu bölümde saklayabilirsiniz.
Raf ömrünü uzatmak istiyorsanız hepsini yıkayıp, kurulayarak buzdolabı poşetlerinde ya da buzdolabına rafına uygun büyüklükte cam kaplarda muhafaza edebilirsiniz.
4
Sebze ve meyveleri ambalajlarından çıkarın
Plastik poşetler hijyen açısından risklidir. Hem besinlerinizin kolay bozulmasına sebep olur hem de temizlik açısından riskler taşır. Sebzelerinizi cam veya uzun ömürlü, mikadan yapılmış, kapatılabilen kaplarda saklamaya özen gösterin.
5
Buzdolabınızın ısı derecesini kontrol edin
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), önerilen buzdolabı sıcaklığının 4,4°C’nin altında olduğunu söylüyor; ideal dondurucu sıcaklığı -17,7°C’nin altındadır. Buzdolabınızın bu ısı ayarlarında olması, besinlerinizin uzun ömürlü ve sağlıklı kalmasını sağlar.