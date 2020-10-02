Benzersiz tadıyla damak çatlatan karyağdı armudu bu yıl sofralara erken gelecek

Üretici Şükrü Doğrul ise meyve tadını ve aromasını bulduğunda hasada başladıklarını söyledi.Korkuteli karyağdı armudunun, bölgede yetişen bir çeşit olduğunuanlatan Doğrul, "Raf ömrü uzundur, tat ve aroması çok farklıdır. Hem kabukluolarak hem de soyularak tüketilebilir. Kabuklu olarak tüketildiğinde dişlere parlaklık verir. İçindeki kar tanesi oranı daha yumuşaktır ve bu nedenle hazmı çok kolaydır." ifadelerini kullandı.Son yıllarda sıcaklıkların artmasıyla hastalıkla mücadelenin arttığını aktaran Doğrul, bu durumun da girdi maliyetlerini yükselttiğini, üreticiyi olumsuz etkilediğini kaydetti.