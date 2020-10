Benzersiz tadıyla damak çatlatan karyağdı armudu bu yıl sofralara erken gelecek

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, AA muhabirine, karyağdı armudunun hasadına başlamanın mutluluğunu, heyecanını yaşadıklarını belirtti.İlçeye has Korkuteli karyağdı armudunun üretim miktarının her geçen yıl arttığını ifade eden Çimşit, "Coğrafi işaret belgesiyle de piyasadaki tanınırlığı artıyor. Toplanan bu ürünler ilçemizdeki soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor. Talep doğrultusunda da özellikle büyük zincir marketlere ve Türkiye'nin her yerine gönderiliyor." diye konuştu.