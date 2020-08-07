Benzersiz kokusu ve tadıyla ünlü Kandıra karpuzunda hasat zamanı

"Karpuzumuz, eşsiz bir lezzete ve aromatik bir tada sahiptir. Bizim tarla yapımıza göre, Kandıra karpuzunun, güneye cephe paralel bir şekilde tarlaların eğiminde yetişmesi, karpuzun tadı açısından çok önemlidir. Karpuz suyu çok sevmez. Çiftçilerimiz, yağmur yağmazsa aşırı sulama yapmazlar. Kandıra karpuzu ağzınıza attığınızda, pişmaniye gibi erir gider. Kandıra karpuzumuz tezgahlara inmeye başladı. Karpuzumuzu dışarıdan gelen misafirlerimize,turistlere de tattırıyoruz ve beğeniyorlar. Müthiş bir sirkülasyon var. Bu lezzeti tatmak isteyenleri, ilçemize bekleriz. Bu eşsiz lezzet, çiftçilerimizin emeğinin karşılığı olarak kilogramı, 2 liradan satışa sunulmuştur. Toptan satışlarımızda devam etmektedir. Ton bazında, ihtiyaçlarınızı karşılamaya müsait durumdayız."