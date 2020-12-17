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HaberlerLezizz Yemek KültürüBelki de her gün yediğiniz bir şey ama bu halini hiç görmemiş olabilirsiniz
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Hürriyet
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Yemek Kültürü
Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 17 Aralık 2020 - 14:27 | 

Belki de her gün yediğiniz bir şey ama bu halini hiç görmemiş olabilirsiniz

Çok sık tükettiğimiz bazı ürünlerin hasat edilmeden önceki halleri sizi çok şaşırtacak.

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Aramızda bazı şanslılar meyveyi, sebzeyi dalından koparıp yiyebilse de birçoğumuz soframıza gelene kadar o ürünler hakkında bilgi sahibi olamıyoruz.

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Sizin için çok sık tükettiğimiz bazı ürünlerin hasat edilmeden önceki hallerini araştırdık. Bu fotoğraflar sizi çok şaşırtacak...

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Birçok kişi bu meyvenin ağaçta yetiştiğini düşünüyor. Halbuki bu bitki kısa boylu ve meyvesi de yerde büyüyor.

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Bu da o meyvenin yetiştiği tarla, her bitkiden bir adet meyve çıkıyor.

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Bahsettiğimiz meyve tam bir sağlık deposu olan ananas…

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Genellikle ayıklanmış, paketlenmiş halde görüyoruz onu marketlerde ama...

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Bu sebze toprağa dikilmiş küçük soğancıklardan ürüyor.

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İsterseniz bu sebzenin yani kuşkonmazın üst kısmını kesip soğanından yeni kuşkonmazlar üretebilirsiniz.

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Çağlayı özellikle ilkbaharda büyük bir zevkle yiyoruz ama ne olduğunu herkes bilmiyor.

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Çağla bademin henüz olgunlaşmamış hali. Kayısının olgunlaşmamış hali de badem çağlasına çok benziyor ve ona da çağla deniyor.

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Bademin kabuğundan çıkmış halini ise hepimiz tanıyoruz.

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Bu pembe çiçeklerin içinde çok sevdiğimiz bir yemiş yatıyor.

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Bunlar olgunlaşıp çiçeklikten sıyrılmış halleri.

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Bu da bildiğimiz Antep fıstığı...

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Bu da bir başka yemiş ama benzerlerinin aksine ağaçta değil yerde yetişiyor.

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Çünkü bu yemiş aslında baklagiller ailesinin bir üyesi.

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Tahmin edenler olmuştur mutlaka, yer fıstığı söz konusu yemişimiz.

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Peki yemeklerinize eklediğiniz bu baharatın çiçek halini tanıyor musunuz?

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Çiçeğin kendisini değil göbeğindeki küçük bir parçasını kullandığımızı da belirtelim.

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Evet, dünyanın en değerli ve nadir baharatlarından biri olan safran bu.

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Belki de her gün yediğiniz bir şey bu ama bu halini hiç görmemiş olabilirsiniz.

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Bu küçük kapsüllerin içinden siyah ya da beyaz tanecikler çıkıyor.

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Ve siz bu tanecikleri susam ve çörekotu olarak tanıyorsunuz.

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Her gün tükettiğiniz bir diğer baharat da bu kısa boylu bitkilerin üzerinde yetişiyor.

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Boncuk boncuk hali ne olduğuna dair bir ipucu olabilir.

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Türüne göre kırmızı ya da siyah olabilen bu boncukların kurumuş hali ise bildiğimiz tane karabiber.

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Yine bir ağaçtan elde edilen bir baharatla karşı karşıyayız.

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Ama bu sefer ağacın meyvesini ya da çiçeğini değil, kabuğunu kullanıyoruz.

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Doğru cevap tarçındı!

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Bu karedeki özellikle bu mevsimde bol bol tüketilmesi gereken bir meyvenin çiçek hali.

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Tek bir kökten onlarca meyve çıkıyor ve bu meyveler daha yeşilken toplanıyor.

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Olgunlaştıktan sonra da sararıp bildiğimiz muz oluyorlar.

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Yavru haline baktığınızda bu meyvenin ne olduğunu kesinlikle anlayamazsınız.

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Uzaktan bakıldığında üzüm asmasına benzeyen bu ağacın meyvesi tam bir C vitamini deposu.

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Artık ülkemiz sınırları içinde de yetiştirilen kividen bahsediyoruz.

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Çok besleyici bir sebze var sırada.

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Bu sebzenin yumruları bitkinin gövdesi üzerinde büyüyor.

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Tabii ki Brüksel lahanasından bahsediyoruz.

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Taze fasulye ya da börülceye benzeyen bu bitki sizce ne olabilir?

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Bu yeşil parçalar hasattan sonra kurutularak kullanılıyor.

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İşte genellikle pakette satılan bir toz olarak tanıdığınız vanilyanın doğal hali...

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Bu da son dönemlerde oldukça popüler bir yemiş.

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Ağaçta yetişiyor ve kocaman meyvesinin sadece küçük bir parçası yeniyor.

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Tabii ki kaju fıstığından bahsediyoruz.

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