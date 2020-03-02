Belki de hepimiz aynı şeyi yapıyoruz ama... Yararından çok zararı olabilir!

Domates Domates ne kadar olgun olursa, lezzeti de o kadar yerinde olur. Soğuk hava, domatesin olgunlaşmasını engelleyeceği gibi nefis kokusunu ve tadını da kaybetmesine neden olur. Ayrıca, zamanla dokusunu bozar. Bu yüzden, oda sıcaklığında bir sepette saklanmalı.