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Mutfak Tüyoları
Hürriyet Lezizz Özel / Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 02 Mart 2020 - 17:55, /

Belki de hepimiz aynı şeyi yapıyoruz ama... Yararından çok zararı olabilir!

Pazardan veya marketten aldıklarımızı eve girer girmez hemen buzdolabına yerleştiriyoruz. Çünkü, daha uzun ömürlü olacağı kanaatindeyiz. Peki buzdolabı, bazı besinleri muhafaza etmek için en iyi yer mi?

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Düşündüğümüz gibi her şeyin buzdolabına girmemesi lazım. Çünkü bazı yiyecekler için en ideal depolama alanı olurken bazıları için de en kötü yer olabilir. İşte, asla buzdolabında olmaması gereken yiyecekleri sizin için derledik.

2Dilimlenmiş Ekmek

Dilimlenmiş Ekmek

Ekmeği buzdolabına tutarak küfün oluşmasına engel olabilirsiniz ama diğer taraftan da ekmeğiniz kurur. Bunun yerine, ekmek kutusunda veya mutfak dolabında saklayın. Ayrıca, daha uzun bir süre sonra tüketecekseniz derin dondurucuda muhafaza edin ve yemek istediğiniz zaman da oda sıcaklığına getirin.

3Zeytinyağı

Zeytinyağı

Sağlık açısından oldukça faydalı olan zeytinyağını saklamak istiyorsanız, karanlık ve kuru yerde saklamalısınız. Ayrıca saklayacağınız yer de sıcak olmamalı. Zeytinyağı çok soğutulduğunda katılaşır. Bu yüzden günlük kullanım için tezgah üstünde veya dolapta saklamak daha doğru olacaktır.

4Acı Sos

Acı Sos

Hamburgerin veya bir sandviçin olmazda olmazı acı sos, her zaman oda sıcaklığın saklanmalı. Çünkü, buzdolabına konduğunda her aroması bozulacak hem de dökülmesi zorlaşacaktır.

5Avokado

Avokado

Olgun bir avokadoyu hemen tüketecekseniz, oda sıcaklığında tutabilirsiniz. Fakat, buzdolabında da daha uzun ömürlü olmasını da sağlayabilirsiniz.

6Fındık

Fındık

Ara öğünlerimizin vazgeçilmezlerinden fındık hava geçirmeyen bir kapta saklanabilir. Çünkü, fındıkların soğutulmaya ihtiyacı yoktur. Uzmanlar fındıkların, hızlı bakteri büyümesini sağlayacak kadar nemleri olmadığı için oda sıcaklığında güvenle saklanabileceğini belirtiyor. Fakat, buzdolabına koyarak da daha dayanıklı olması sağlanabilir. Bu yüzden, karar size kalmış.

7Çikolata

Çikolata

Maksimum lezzet için çikolatayı karanlık ve kuru bir yerde oda sıcaklığında tutun. Çünkü, buzdolabında içindeki yağ donarak çikolatanın üzerini kaplayarak tadının bozulmasına neden olur.

8Fesleğen

Fesleğen

Fesleğen, 40 derecenin altında saklanırsa hızla solar ve aroması kaybolur. Bu yüzden, bir bardak suyun içerisinde ve oda sıcaklığında muhafaza edilmeli.

9Salatalık turşusu

Salatalık turşusu

Turşu hazırladığınızda buzdolabından kesinlikle uzak tutun. Çünkü, yemeye hazır olana kadar tuzlu suda ve oda sıcaklığında muhafaza edilmeleri gerekli.

10Sert çekirdekli meyveler

Sert çekirdekli meyveler

Şeftali, erik, nektar ve kayısı için en iyi oda sıcaklığında muhafaza edilir. Böylece, daha iyi olgunlaşır.

11Kahve

Kahve

Buzdolabındaki nem, kahve çekirdeklerinin bozulmasına neden olabilir. Bu da sabah kahvelerinizden istediğiniz tadı ve lezzeti alamamanız anlamına geliyor. Ayrıca, buzdolabının kapısı her açıldığında sıcaklık dalgalanır ve daha fazla nemin oluşmasına neden olur. Bunun için  en iyi yol, kahveyi tezgahta hava geçirmeyen bir kap içinde saklamak.

12Bal

Bal

Bu tatlı besin de buzdolabına girmemesi gereken yiyeceklerden biri. Çünkü, buzdolabına giren bal kristalleşir ve sürülemez. Ayrıca, bal raf ömrü uzun olan bir gıdadır. Bu yüzden buzdolabı yerine mutfak dolabında muhafaza etmek daha doğru olacaktır.

13Domates

Domates

Domates ne kadar olgun olursa, lezzeti de o kadar yerinde olur. Soğuk hava, domatesin olgunlaşmasını engelleyeceği gibi nefis kokusunu ve tadını da kaybetmesine neden olur. Ayrıca, zamanla dokusunu bozar. Bu yüzden, oda sıcaklığında bir sepette saklanmalı.

14Patates

Patates

Eğer patatesleri buzdolabına koyarsanız, nişastası şekere dönüştüğü gibi yumuşamasına ve tadının değişmesine de yol açar.  Bu yüzden, patateslerin uzun ömürlü olması için buzdolabından uzak tutmak daha doğru olacaktır. Ayrıca, doğrudan güneş ışığına alan patateslerde de klorofil birikeceği için rengi yeşile döner ve tadı da acı bir hal alır.

15Kavun

Kavun

Yapılan bir çalışmada, oda sıcaklığındaki kavunların, buzdolabında soğutulmuş kavunlara göre beta-karoten gibi önemli bileşen oranının nerede iki katı olduğu tespit edildi. Soğuk hava, kavundaki beta karoten ve antioksianların kaybolmasına neden olabilir. Bu da sağlığa olan faydalarının da kısmen ortadan kalkmasına neden olur.

16Kuru Soğan

Kuru Soğan

Bazı sebzelerin taze kalması için havayla temas etmesi gerekir. Kuru soğan da onlardan biri... Bu yüzden, plastik poşetten kesinlikle çıkarılıp kuru, serin ve iyi hava alabileceği bir yerde saklanmalı. Ayrıca, patates ve kuru soğanı bir araya koymayın. Çünkü kuru soğan, patateslerin hızla bozulmasına neden olabilecek gaz ve nem yayar.

17Patlıcan

Patlıcan

Eğer patlıcanı satın aldıktan çok kısa süre içerisinde tüketecekseniz, tezgahta tutmanız daha doğru olur. Çünkü, buzdolabında tadı değişebilir. Ayrıca, patlıcanın buzdolabı dışında kısa bir raf ömrü olduğunu da unutmayın. Bu yüzden fazla uzatmadan tüketmekte fayda var.

18Sarımsak

Sarımsak

Binbir derde deva olduğu söylenen sarımsağı da buzdolabında muhafaza etmek doğru değil. Çünkü, hem aromasını kaybeder hem de dolaba kokusunu yayar. Bu yüzdeni sarımsak, serin bir yerde ve kavanozun içinde muhafaza edilmeli.

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