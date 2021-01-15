Bazılarına çok şaşıracaksınız! Buzdolabına koyulmaması gereken yiyecekler

Avokado Avokadonun olgunlaşması hepimizin bildiği gibi biraz zaman alıyor. Ancak bu meyve oda sıcaklığında saklandığında çok daha hızlı olgunlaşıyor. Bu nedenle avokadolarınızı eğer henüz olgunlaşmamışsa buzdolabına koymaktan sakınmalısınız. Yumuşadıktan sonra ise hemen kullanmayacaklarınızı bir süreliğine buzdolabına alabilirsiniz.