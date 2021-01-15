Bazılarına çok şaşıracaksınız! Buzdolabına koyulmaması gereken yiyecekler
İşte buzdolabında saklamakla hata ettiğimiz yiyecekler ve doğru saklama koşulları...
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1
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Buzdolabının hepimizin hayatında önemli bir yeri vardır. Artan yemeklerimizi korur, sebze ve meyvelerimizin daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Ama her yiyeceği buzdolabında saklamamız fark etmeden yaptığımız önemli bir hatadır. Tam tersi yiyeceklerinizin ömrü bu şekilde kısalabilir de… İşte size dolabınızda saklamamanız gereken yiyeceklerin listesi...
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Avokado
Avokadonun olgunlaşması hepimizin bildiği gibi biraz zaman alıyor. Ancak bu meyve oda sıcaklığında saklandığında çok daha hızlı olgunlaşıyor. Bu nedenle avokadolarınızı eğer henüz olgunlaşmamışsa buzdolabına koymaktan sakınmalısınız. Yumuşadıktan sonra ise hemen kullanmayacaklarınızı bir süreliğine buzdolabına alabilirsiniz.
Biberlerin kabuğu düşük sıcaklıkla saklandığında tazeliğini ve sertliğini kaybeder. Bu nedenle kuru bir ortamda saklanmalı ve yumuşamaya başlamadan tüketilmeli.
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Salatalık
Salatalıklar genellikle buzdolabında saklanır. Bu aslında yaygın yapılan bir hatadır. Buzdolabında saklamak onları yumuşatır ve çekirdeklerine zarar verir. İlle de buzdolabında saklanacaksa nem seviyesi en aza indirgenmeli ve hava almayan bir kapta saklanmalıdır.
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Soğan
Soğanlarınızın buzdolabında yumuşayıp küflendiğini fark ettiğiniz oldu mu? Eğer öyleyse, bunun sebebi yüksek nemdir. Soğanlarınızı serin ve kuru bir yerde saklayın, ancak plastik poşete veya patateslerin yanına koymaktan kaçının.
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Sarımsak
Soğan gibi sarımsak da en iyi şekilde serin ve kuru bir yerde saklanır. Sarımsakları da buzdolabında saklamak lastik gibi olmasına neden olur. Ayrıca buzdolabındaki aşırı nem sebebiyle zamanla küflenebilirler.
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Patates
Patatesleri kese kağıdı içinde saklamak en iyisidir. Buzdolabındaki nem patateslerinizi sertleştirir ve pişirme esnasında gevrekliğini kaybetmesine sebep olur.
9
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Domates
Domateslerinizi oda sıcaklığında tutmak, daha lezzetli ve sulu olmalarını sağlayacaktır. Özellikle henüz daha tam olgunlaşmayanları kızarması için güneşe çıkarmanız ya da tezgahta bekletmeniz gerekiyor.
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Muz
Muzların olgunlaşmak için daha yüksek sıcaklıklara ihtiyaç vardır. Bu da buzdolabının kesinlikle onlar için doğru yer olmadığı anlamına gelir. Ayrıca buzdolabında rengi daha hızlı koyulaşır ve tadını kaybeder.
Çileklerin oda sıcaklığında taze kalma şansı daha yüksektir. Buzdolabı nemi onları mahveder. Ayrıca, çilekleri yalnızca yiyeceğiniz zaman yıkamanız önerilir. Bol suda iyice temizlemeli ancak uzun süre bekletmemelisiniz.
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Turunçgiller
Mandalina, portakal, greyfurt gibi turunçgilleri meyve sepetinde tezgahın üzerinde tutun ve küflenenleri hemen fark ederek ayırmaya çalışın. Aksi halde küf hızla diğerlerine yayılabilir, hepsini atmak zorunda kalabilirsiniz.
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Kavun
Kavunu kesmediğinizde, olgunlaşmaları için oda sıcaklığında bırakmanız gerekir. Sadece dilimlendikten sonra soğutulmalıdırlar. Yine de buzdolabına koyarken kapaklı hava geçirmez bir kaba koymanızda fayda var. Aksi halde yumuşayabilir, tadını kaybeder.
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Zeytinyağı
Zeytinyağı, serin ve karanlık bir yerde muhafaza edilmelidir. Buzdolabında bırakılırsa katılaşır. Acil kullanmanız gerekiyorsa çözülmesi için biraz beklemeniz gerekir. Bu nedenle çok kullanılan zeytinyağı için en uygun yer cam bir şişede ocağın yanıdır.
15
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Ketçap
Bu tartışmalı bir konu, ancak ketçaptaki asit onu buzdolabından uzak tutmanız gerektiği ve yaklaşık bir ay taze kalabileceği anlamına geliyor. Şişeyi tüketmeniz bir aydan uzun sürerse, buzdolabınızda biraz yer açın.
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Fındık
Buzdolabında saklayarak fındıklarınızın lezzetini bozmamanızı öneririz. Çok sıcak veya soğuk olmayan bir yerde hava geçirmez bir kapta saklanmalıdırlar. Yoksa buzdolabındaki nem onların çok çabuk yumuşamasına neden olur.
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Ekmek
Ekmeğinizi dondurduktan sonra tekrar ısıtarak tüketebilirsiniz. Ancak buzdolabında saklamak bayatlamasına neden olur. Ayrıca kese kağıdına sarmanız ekmeklerin küflenmesini de bir süre önlemeye yardımcı olur. Yine de ambalajlarındaki son kullanma tarihlerini dikkate almanızda fayda var.
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Çikolata
Çikolatayı buzdolabında tutmak da sıklıkla yapılan hatalardan biridir. Oda sıcaklığında bekletildiğinde tadı tam kıvamında olacaktır. Bunun yanında karanlık ve kuru bir yerde saklanmalıdır.
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Kahve
Sabah kahvenizi lezzeti ve kokusunu hissederek içmek istiyorsanız, onu kilerde saklamalısınız. İster öğütülmüş olsun isterse çekirdekleriyle fark etmez. Kahvenin hava almayan nemsiz bir ortamda kalması önemlidir.
20
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Ton balık
Ton balıkların marketten alırken buzdolabında olmadığını fark etmişsinizdir. Evet, konserve balıklar kapağını açana kadar oda sıcaklığında kalabilir. Kapağını açtıktan sonra ise çok bekletmemeniz gerekir. Bekleme süresi boyunca ağzı kapalı bir şekilde buzdolabına alabilirsiniz.
Bu sebzenin tadı buzdolabında kaybolabilir, ama tezgâhta da sadece birkaç gün dayanır. Bu yüzden satın aldıktan hemen sonra pişirmeye çalışın.
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Çikolatalı fındık kreması
En sevdiğiniz kahvaltılık çikolatalı fındık kremasını da buzdolabında saklamayın. Böylelikle akışkan kıvamını korumuş olursunuz. Ekmeğe daha kolay sürülür, hatta meyve salatalarına afiyetle eşlik eder.