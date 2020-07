Bayramın olmazsa olmazı lokum nasıl yapılır?

Türkiye’den dünyaya yayıldı derken elbette abartmıyoruz. 2008 yılında Amerikalı ünlü pop yıldızı Madonna’da bir şarkısında Türk lokumuna yer vermiştir. Candy shop şarkısında "I've got Turkish delight baby and so much more…” yani ‘Bende Türk lokumu ve dahası var’ sözlerine yer verilmiştir.