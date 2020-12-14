Bayramiç'in meşhur tahin helvası coğrafi işaret yolunda

“Tahin ve tahin helvası bağışıklık sistemini koruyor” Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele devam ederken, tüm uzmanlar vücut bağışıklık sisteminin iyi korunmasına dikkat çekiyor. Bağışıklık sistemine iyi gelen etken maddelerden birisinin de tahin olduğunu kaydeden Ege Şenol (29), “Tahin ve tahin helvası besleyiciliği çok yüksek gıda maddeleridir. Günümüz pandemi koşullarında gördük ki, bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekiyor. İçerisinde; C ve E vitaminleri var. Kalbe iyi gelen besinler, vücuttaki toksin maddeleri yok eder. Mide ve bağırsak sorunlarına iyi geliyor. Beyne çok iyi geliyor. Yapılan araştırmalarda, çocukluk çağında tahin kullananların beyin ve zeka gelişimine iyi geldiğini biliyoruz. Coğrafi işaret bizim için çok güzel bir şey olacak. Çünkü bu 1800 yıllara dayanan bir gelenek. Ve bunun belgelenip, Bayramiç’e has olma özelliğini alacak olması bizler için çok sevindirici” dedi.