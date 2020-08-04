Bayramı fırsat bildiler, 3 asırlık lezzetle hasret giderdiler

38 yıldır kebapçılık yapan 59 yaşındaki Abdullah Kışlalı, bayram öncesinde ve sonrasında da yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Kurban Bayramı olması dolayısıyla et getirenlere de kebap pişirip verdiklerini ifade eden Kışlalı, bu lezzeti tatmak için insanların kilometrelerce uzaktan geldiğini kaydetti. Tokat kebabının bir aşk olduğunu ifade eden Kışlalı, “Tokat kebabını yediğin zaman korona diye bir dert kalmıyor. Kebapta kullandığımız malzemenin hepsinde ayrı bir vitamin var. Sarımsak, biber, domates, ette ayrı bir vitamin var. Tokat kebabı yapmasını bilen olursa dünya yemekleri arasında ilk 5’in içerisinde ayrı bir lezzete, özelliğe sahiptir” dedi.