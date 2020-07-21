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Haber Giriş: 21 Temmuz 2020 - 15:10,

Bayramda hafif tatlılar tercih edenler için nefis sütlü tatlılar

Bayramı iple çekerken hangi tatlıyı yapacağınızı mutlaka düşünüyorsunuzdur. Sıcak yaz günlerinde çok ağır tatlılar tercih etmek istemiyorsanız bu tatlılar tam size göre. Hafifliğiyle diğer tatlıları geride bırakan sütlü tatlılar bu bayram çok sevilecek. İşte bayram sofralarınızın lezzetine lezzet katacak sütlü tatlılar…

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1Süt helvası tarifi
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Süt helvası tarifi

Fransızların creme brulee'si varsa bizim de süt helvamız var. Sütlü un helvasının üzeri çıtır karamelize şekerle kaplanmış bu haline herkes bayılacak. Üstelik yapılışı da çok kolay. İnanmayan tarifine bakabilir, hemen aşağıda...

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2Elmalı sütlü tatlı tarifi
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Elmalı sütlü tatlı tarifi

Bol vitamine ihtiyacımız olan şu günlerde C vitamini ilaveli sütlü leziz bir tatlı... Bayram sofralarınıza çok yakışacak elmalı sütlü tatlı nasıl yapılır?

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3Kadayıflı sütlü tatlı
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Kadayıflı sütlü tatlı

Sütlü tatlı sevenlerin yeni favorisi olacak hafif bir lezzet.. Klasik kadayıfa muhteşem süt dokunuşu, tatlının lezzetini ikiye katlayacak.

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4Zebra muhallebi tarifi
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Zebra muhallebi tarifi

Daha önce yediğiniz bütün muhallebileri unutturacak bir tarif, zebra muhallebi. Çikolatalı ve vanilyalı muhallebi çeşitlerini bir araya getiren ve görüntüsüyle herkesi büyüleyen zebra muhallebi tarifimiz denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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5Hindistan cevizli bardak tatlısı tarifi
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Hindistan cevizli bardak tatlısı tarifi

25 dakikada hazırlanan çok pratik bir tatlı, bardak tatlısı. Muhallebi ve Hindistan cevizinin enfes uyumu da diyebiliriz onun için. Hem çok pratik hem de çok lezzetli olan bu tatlıyı denemek isterseniz, leziz bardak tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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6Fırın sütlaç tarifi
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Fırın sütlaç tarifi

Geleneksel lezzetleri ve sütlü tatlıları sevenler fırın sütlaçta buluşuyor. Hafifliğiyle herkesin favori tatlılarından biri olan fırın sütlaçın yapılışı çok kolay. Kısa sürede yapıp misafirlerinize ikram edebileceğiniz bu tatlının görüntüsü o kadar güzel olacak ki soğumasını beklerken sabırsızlanacaksınız. Mutlaka deneyin!

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7Sütlü armut tarifi
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Sütlü armut tarifi

Klasik tatlılardan sıkıldıysanız hem pratik hem de farklı bir tarifle karşınızdayız. Sütlü armut... Zonguldak mutfağının en sevilen tatlarından olan sütlü armutun yapımı zahmetsiz ve vitamin değeri yüksek olduğu için rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir lezzet. Tek yapmanız gereken armutları keserek haşlayıp sütle servis etmek... Dilerseniz bu tarifi vanilyalı da deneyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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8Sütlü irmik tatlısı tarifi
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Sütlü irmik tatlısı tarifi

Sıcak günlerde ağır tatlılar yemek istemeyenler için sütlü tatlılar oldukça ideal. Sütün lezzetini sonuna kadar hissedeceğiniz bu tatlının en önemli malzemelerinden biri de irmik. Süt ve irmik buluşunca hem hafif hem de dikkat çekici bir tatlı çıkıyor ortaya. Akşam yemeklerinin ardından yiyebilir veya beş çaylarınızın sultanı yapabilirsiniz. Peki sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır?

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9Sultan lokumu tarifi
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Sultan lokumu tarifi

Lokum Türk mutfağının en değerli hazinelerinden biri. Sultan lokumu ise lokumun en leziz hali olabilir. Bol süt içeriğiyle çok da sağlıklı ve besleyici olan sultanların damağına layık bu lokumları misafirlerinize gururla ikram edeceksiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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10Trileçe tarifi
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Trileçe tarifi

Balkanlara özgü bir tatlı olan trileçe, Edirne’de de süt ve şerbet ile hazırlanmaktadır. Tadı harika ve çok hafif bir tatlı olan trileçenin yapımı biraz zahmetli olsa da hazırladığınız gibi biteceği kesin. Misafirlerine bu enfes tatlıyı ikram etmek isteyenler için tarifimiz aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...

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11Padişah lokumu tarifi
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Padişah lokumu tarifi

Tadı da adı kadar etkileyici olan padişah lokumu bayramın favorisi olabilir. Süt ve hindistan cevizinin lezzetli buluşması olan padişah lokumu nasıl yapılır?

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12Prenses pastası tarifi
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Prenses pastası tarifi

Görüntüsünün sadeliğine aldanmayın, tadına bir kere bakan prenses tatlısını bir daha bırakamıyor. Çok lezzetli ve pratik olan prenses tatlısı tarifimiz, denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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13Sakızlı muhallebi tarifi
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Sakızlı muhallebi tarifi

Mis kokulu sakız bugün Yunanistan topraklarına dahil olan Sakız Adası'ndan İstanbul'a oradan da tüm Osmanlı'ya yayılmış bir lezzet. Özellikle sütlü tatlılara kattığı lezzet tartışılmaz olan sakızla yapılabilecek en klasik ve kolay tariflerden biri de sakızlı muhallebi olsa gerek. Özellikle sütlü tatlı sevenler kesinlikle kaçırmasın.

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14Su muhallebisi tarifi
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Su muhallebisi tarifi

Tercihini hafif tatlıdan yana kullananlar için eşsiz bir tarif olan su muhallebisine bayılacaksınız. Üstelik istemezseniz üzerine pudra şekeri serpmeden tamamen şekersiz bir tatlı da elde edebilirsiniz. Adını nereden mi alıyor? Tabii ki piştikten sonra üzerine gezdirilen soğuk sudan.

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15Bademli keşkül tarifi
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Bademli keşkül tarifi

Bayram için hem kolay hem de hafif bir tatlı arıyorsanız keşkül tam size göre. Bademle daha da güzelleşen keşkül nasıl yapılır?

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16Devekuşu tatlısı tarifi
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Devekuşu tatlısı tarifi

Görüntüsü çok sevimli, tadı ise enfes... Karşınızda devekuşu yumurtası tatlısı! İçi portakallı puding dışı ise sütlü ve vanilyalı muhallebiden oluşan bu hafif tatlının yapılışı da oldukça pratik. Mutlaka denemeniz gereken devekuşu yumurtası tatlısı tarifi hemen aşağıda…

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17Ahududulu krema tatlısı
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Ahududulu krema tatlısı

Ahududunun ekşisiyle tatlı krema buluşunca tadına doyum olmayan bir lezzet ortaya çıkıyor. Bayramda da sofralarınızı süsleyebileceğiniz bu tatlı nasıl yapılır?

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18İmam sarığı tatlısı tarifi
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İmam sarığı tatlısı tarifi

Adını şeklinden alan bu tatlı o kadar hafif ki, yiyenler bayılacak. Peki imam sarığı tatlısı nasıl yapılır?

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19Şeftalili yaz muhallebisi tarifi
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Şeftalili yaz muhallebisi tarifi

Vitamin deposu şeftali özellikle yaz aylarında en fazla tüketilmesi gereken meyvelerden. Tek başına oldukça lezzetli olan şeftali tatlılara da çok yakışıyor. Örneğin bu şeftalili yaz muhallebisi. Yaz sıcaklarında canınız tatlı bir şeyler çektiğinde hem serinletecek hem de ağzınızın tadını yerine getirecek şeftalili yaz muhallebisinin tarifi aşağıda...

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