Bayramda hafif tatlılar tercih edenler için nefis sütlü tatlılar

Trileçe tarifi Balkanlara özgü bir tatlı olan trileçe, Edirne’de de süt ve şerbet ile hazırlanmaktadır. Tadı harika ve çok hafif bir tatlı olan trileçenin yapımı biraz zahmetli olsa da hazırladığınız gibi biteceği kesin. Misafirlerine bu enfes tatlıyı ikram etmek isteyenler için tarifimiz aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...