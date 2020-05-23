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Haber Giriş: 23 Mayıs 2020 - 10:57,

Bayramda ağzınız bu nefis sütlü tatlı tarifleri ile tatlansın

Bayramlarda tatlısız olmuyor. Ancak havaların da ısınmaya başladığı şu günlerde artık tatlıda daha hafif seçenekler aramaya başlıyoruz. Böyle durumlarda yardımımıza sütlü tatlılar koşuyor. Fırın sütlaçtan bardak tatlısına çeşit çeşit sütlü tatlı tariflerini sizin için derledik. Bayram sofralarında soğuk bir tatlı arayışında olanlar için sütlü tatlılarımız huzurlarınızda…

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1Trileçe tarifi
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Trileçe tarifi

Balkan mutfağının enfes tatlısı olan traliçe, triliçe ya da trilece diye de bildiğimiz tatlının asıl adı trileçe. Bu kelime İspanyolca "üç süt" anlamına gelen "tres leches" ifadesinden geliyor. Üç farklı sütle verdiğimiz tarifimizi evinizde tek bir çeşit sütle de yapmanız mümkün. Aslına en yakın lezzete ulaşmanız için, leziz trileçe tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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2Süt böreği tarifi
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Süt böreği tarifi

Süt böreği Anadolu’nun farklı yerlerinde farklı şekillerde karşımıza çıkabilen bir lezzet. Ancak adında “börek” kelimesinin geçtiğine bakmayın. Bu tarif de tıpkı Laz böreği gibi sütlü ve hamurlu bir tatlı. Bu tarifimizde Bayburt usulü bir süt böreği hazırladık. Denemek isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını hemen aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…

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3Tembel gelin tatlısı tarifi
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Tembel gelin tatlısı tarifi

Tembel gelin tatlısı oldukça pratik ve lezzetli bir tatlı. Üstelik sadece birkaç temel malzemeyle yapılıyor. Çikolata ve Hindistan cevizinin de ekstra tat kattığı bu tatlıyı siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Pratik sütlü tatlıları sevenlerin kaçırmaması gereken tembel gelin tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Elinize sağlık…

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4Ballı güllaç tarifi
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Ballı güllaç tarifi

Ramazan tatlısı denince bir klasik olan güllaç, serinliği ve hafifliğiyle bayramda da tercih ediliyor. Özellikle havaların ısınmaya başladığı şu günlerde zevkle yiyeceğinize emin olduğumuz şekersiz ballı güllacın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda.

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5Hurma uyutması tarifi
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Hurma uyutması tarifi

Hurma uyutması kolayca yapılabilecek, şekersiz bir sütlü tatlı. Oldukça pratik olan hurma uyutması özellikle ramazanda iftardan sonra hafif bir tatlı arayanların favorisi olacak. Ancak bu lezzeti ramazanla sınırlamamak lazım elbette. Sözü daha fazla uzatmadan geçelim hurma uyutmasının yapılışına…

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6Yalancı tavuk göğsü tarifi
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Yalancı tavuk göğsü tarifi

Sütlü tatlılar hafiflikleriyle ve lezzetleriyle herkesin favorisi. Türk mutfağının en benzersiz sütlü tatlılarından biri de tavuk göğsü. Tavuk eti kullanmadan yapılan yalancı tavuk göğsü ise gerçeğini hiç aratmıyor. Her evde bulunan beş temel malzemeyle yapılabilen bu tatlı sizin de dar zamanlarda başvuracağınız lezzetlerden olacak. Afiyet olsun…

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7Fırında sütlaç tarifi
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Fırında sütlaç tarifi

Sütlü tatlılar özellikle yaz günlerinde hem serin hem de hafif oldukları için çok tercih ediliyor. Bu tatlıların en güzellerinden biri de fırın sütlaç. Öncelikle tencerede pişirilen sütlacın daha sonra küçük kaplarda fırınlanmasıyla ortaya çıkan benzersiz lezzeti siz de mutlaka denemelisiniz. İşte sütlü tatlı sevenlerin bayılacağı fırında sütlaç tarifi…

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8Orijinal magnolia tarifi
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Orijinal magnolia tarifi

New York'un ünlü Magnolia Bakery'sinin imza lezzeti olan magnolia pudding, bugün dünyada en tanınan tatlılar arasında yer alıyor. Biz farklı meyvelerle yapılan hallerini de seviyoruz ancak orijinal magnolia muz dilimleriyle lezzet kazanıyor. Siz de bu tatlıyı evinizde hazırlamak ve çay saatlerinde misafirlerinize ikram etmek isterseniz tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...

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9Krem karamel tarifi
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Krem karamel tarifi

Görüntüsüyle iştahınızı açacak, tadıyla da kendine hayran bırakacak enfes bir tatlı tarifimiz var: Efsanevi krem karamel! Yapılış süreci biraz sabır ve ustalık istiyor ancak ortaya çıkan lezzet o kadar mükemmel oluyor ki o ilk kaşığı ağzınıza attığınızda her şeye değiyor. Bize inanmıyorsanız, kendiniz deneyin. Şimdiden afiyet olsun!

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10Kabak sütlacı tarifi
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Kabak sütlacı tarifi

Balkabağı tatlıdan tuzluya çorbadan böreğe her yemekte zevkle kullandığımız nefis bir malzeme. Sütlü tatlıların hafifliği ve kolaylığı da hiçbir şeyde yok. Peki bu ikili bir araya gelirse ne olur? Ortaya Rize mutfağının sevilen tatlılarından kabak sütlacı çıkar. İşte oldukça kolay ve lezzetli bir tatlı olan kabak sütlacının malzemeleri ve yapılış aşamaları. Şimdiden kolay gelsin…

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11Çilekli panna cotta tarifi
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Çilekli panna cotta tarifi

Panna cotta bir İtalyan tatlısıdır. İçinde sos kısmı haricinde un olmadığı için glutensiz beslenenlerin de zevkle tüketebileceği panna cotta’yı biz bugün çilek sosuyla lezzetlendirdik. Arzu ederseniz sade de tüketebileceğiniz panna cotta’nın sosunu başka meyvelerle de yapabilirsiniz. Ancak özellikle orman meyveleriyle yapıldığında çok nefis olduğunu söylemeden geçmeyelim.

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12Hindistan cevizli bardak tatlısı tarifi
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Hindistan cevizli bardak tatlısı tarifi

25 dakikada hazırlanan çok pratik bir tatlı, bardak tatlısı. Muhallebi ve Hindistan cevizinin enfes uyumu da diyebiliriz onun için. Hem çok pratik hem de çok lezzetli olan bu tatlıyı denemek isterseniz, leziz bardak tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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13İrmikli muhallebi tarifi
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İrmikli muhallebi tarifi

İrmikli muhallebi yalnızca beş malzeme kullanılarak, sadece 20 dakikada hazırlanıyor. Çok hafif olan bu tatlının bir porsiyonu asla yetmiyor. Kolayca hazırlanan irmikli muhallebi tatlısını denemek isterseniz tarifimiz hemen aşağıda…

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14İncir uyutması tarifi
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İncir uyutması tarifi

İncir damak tadına düşkün olanların en sevdiği meyvelerden. Doğal bir şeker deposu olduğundan rafine şeker kullanmadan tatlı yapmak isteyenlerin de tercihleri arasında yer alıyor. Peki incirle nefis bir incir uyutması yapmaya ne dersiniz? İşte herkesin çok beğeneceği nefis bir sütlü tatlı...

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15Zebra muhallebi tarifi
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Zebra muhallebi tarifi

Daha önce yediğiniz bütün muhallebileri unutturacak bir tarif, zebra muhallebi. Çikolatalı ve vanilyalı muhallebi çeşitlerini bir araya getiren ve görüntüsüyle herkesi büyüleyen zebra muhallebi tarifimiz denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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16Dondurmalı parfe tarifi
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Dondurmalı parfe tarifi

sıcak havalarda soğuk ve lezzetli bir tarif arıyorsanız bu tarif tam da size göre... İçine eklenen malzemelerle lezzeti katlanan dondurmayı mikserle çırpıp iyice kabarttık ardından da derin dondurucuda sertleşene kadar dondurduk. İşte çok pratik ve lezzetli dondurmalı parfe tarifi...

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17Güveçte süt helvası tarifi
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Güveçte süt helvası tarifi

Bursa helvası diye de bilinen süt helvası, bölgenin en az kestane şekeri kadar nam salmış lezzetlerinden biri. Her evde bulunan malzemelerden yapılabilen süt helvasının pişirme şekli sütlaçla da benzerlik gösteriyor. Peki, fırında süt helvası nasıl yapılır?

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18Keşkülü fukara (keşkül) tarifi
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Keşkülü fukara (keşkül) tarifi

Osmanlı döneminden günümüze kadar ulaşabilmiş bir tatlı keşkülü fukara. Adını Mevlevi dervişlerin boyunlarına astıkları ve keşkül adı verilen Hindistan cevizi kabuğundan yapılma kaplardan alıyor. Bu çok doyurucu ve lezzetli tatlıyı evde denemek isteyenler için tarifi bütün detaylarıyla aşağıda…

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19Erikli muhallebi tarifi
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Erikli muhallebi tarifi

Çok hafif ve lezzetli bir tatlı olan muhallebiyi sevenler için alternatif bir tarif hazırladık. Üzerinde erik sosuyla servis edilen bu muhallebi hem sütlü tatlı sevenleri hem de meyveli tatlı sevenleri memnun edebilecek lezzette. Karşınızda erikli muhallebinin malzemeleri ve yapılış aşamaları...

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20Şeftalili yaz muhallebisi tarifi
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Şeftalili yaz muhallebisi tarifi

Vitamin deposu şeftali özellikle yaz aylarında en fazla tüketilmesi gereken meyvelerden. Tek başına oldukça lezzetli olan şeftali tatlılara da çok yakışıyor. Örneğin bu şeftalili yaz muhallebisi. Yaz sıcaklarında canınız tatlı bir şeyler çektiğinde hem serinletecek hem de ağzınızın tadını yerine getirecek şeftalili yaz muhallebisinin tarifi aşağıda...

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21Kızarmış dondurma tarifi
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Kızarmış dondurma tarifi

Dondurma kızaracak ama erimeden kalacak. Mümkün mü? Hem de nasıl... Dondurmanın dışını kaplayan yumurta ve mısır gevreği yağın sıcaklığına rağmen dondurmanın erimesine engel oluyor. Üstelik ortaya da çok farklı bir lezzet çıkıyor. Kızarmış dondurmayı her mevsim sofralarınızda misafir etmek isteyeceksiniz.

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22Sakızlı muhallebi tarifi
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Sakızlı muhallebi tarifi

Mis kokulu sakız bugün Yunanistan topraklarına dahil olan Sakız Adası'ndan İstanbul'a oradan da tüm Osmanlı'ya yayılmış bir lezzet. Özellikle sütlü tatlılara kattığı lezzet tartışılmaz olan sakızla yapılabilecek en klasik ve kolay tariflerden biri de sakızlı muhallebi olsa gerek. Özellikle sütlü tatlı sevenler kesinlikle kaçırmasın.

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23Kakaolu supangle tarifi
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Kakaolu supangle tarifi

Supangle en sevilen sütlü tatlılardan biridir. Malzemesindeki nefis kakaoyla adeta ufak bir pasta diye nitelendirilebilecek hale gelen supanglenin yapılışı da çok kolay. Zaman zaman içine kek de konan supangleyi biz bu tarifimizde keksiz yapmayı denedik, çok da memnun kaldık. İşte nefis supangle tarifi...

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24Kızarmış ekmek tatlısı tarifi
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Kızarmış ekmek tatlısı tarifi

Hazır kızarmış ekmekler genellikle diyet yapanların kahvaltı ve atıştırmalık menüsünde yer alır ama bu ekmeklerle çok güzel tatlılar da yapabilirsiniz. Üzerine döktüğünüz şerbeti kolayca çeken kızarmış ekmekler muhallebi ve meyvelerle lezzetin en üst seviyesine ulaşır. İşte pratik bir tatlı arayanlar için nefis kızarmış ekmek tatlısı…

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25Pratik kazandibi tarifi
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Pratik kazandibi tarifi

Türk mutfağının geleneksel tatlı listelerinin başında yer tutan kazandibi, hafif kıvamı ve sütlü lezzeti ile her yaştan kişiyi kendisine hayran bırakıyor. Yaz aylarının gelmesiyle, tatlı yapacak olanlar, sütlü tatlılara yoğunlaşarak hafif tatlılarla ilgili tarifleri araştırmaya başladı. Peki, kazandibi nasıl yapılır? İşte, kolay ve pratik kazandibi tarifi.

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26Dondurmalı turta tarifi
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Dondurmalı turta tarifi

Serinletici ve lezzetli bir tatlı tarifi mi aramıştınız? Dondurmalı turta bu arayışınızı sonlandıracak tariflerden biri olabilir. Tabanını öğütülmüş bisküvilerle yapabileceğiniz dondurmalı turtanın tarçınlı ve kakaolu lezzeti herkesi mest edecek. Size de denemenizi tavsiye ediyoruz.

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