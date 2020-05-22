Bayrama koronavirüs etkisi... Her yıl yaşanan yoğunluktan eser yok!

"Bayramlar bizim için hep heyecanlı olur, telaşlı olur. Özellikle ramazan ayı ve Ramazan Bayramı baklavacıların en yoğun olduğu zamanlardır. Bu sene maalesef koronavirüs sebebiyle o eski telaş, eski heyecan yok. Üretimde ciddi düşüşler söz konusu. Birincisi, insanların evde kalması, dışarıya çıkmaması; ikincisi, hafta sonları sokağa çıkma yasaklarının olması bizim işimizi de olumsuz olarak etkiliyor. Bayramda da sokağa çıkma yasağının devam edecek olması dolayısıyla eski işler tabii yok. Eskiye nazaran kıyaslarsak yüzde 50 düşüş var. Türkiye'deki günlük ortalama 1200 ton üretim kapasitesi var. Tüketim özellikle ramazan ayında iki katına, bayramda 3-4 katına çıkıyordu ama pandemi dolayısıyla maalesef normal üretimin yüzde 50'nin altına düştüğünü söyleyebiliriz."