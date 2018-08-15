Bayram ziyaretlerinde misafirlerinizi ferahlatacak soğuk içecekler
Sıcak havaların insanları bunaltması ile çoğu kişi yemek yemek yerine soğuk içeceklere yöneliyor. Bayramın da sıcak yaz günlerine denk gelmesi sizi de içinizi serinletecek tariflere yönlendiriyorsa evde kolaylıkla yapabileceğiniz bu soğuk içecekleri misafirlerinize ikram edebilirsiniz.
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Churchill (çörçil) tarifi
Yaz aylarında iç ferahlatan bir içecek arayanların favorileri arasında ilk sıralarda bu aralar Churchill yer alıyor. Bol limonlu ve tuzlu olduğu için terlemeyle kaybettiğiniz elektrolitleri geri kazanmanızı kolaylaştıran Churchill'i siz de mutlaka denemelisiniz. İşte yaz sıcaklarının serin içeceği Chuchill'in tarifi...
Ayranı biliyor ve seviyoruz. Aynı şekilde şalgam suyunu da... Peki bu ikisi bir araya gelirse ne olur? Ortaya nefis bir pembe ayran çıkar. Şalgamlı ayran tarifinin tadı mı daha güzel yoksa görüntüsü mü karar veremeyeceksiniz ama siz mutlaka deneyin.
Kırklareli mutfağına ait, yörenin enfes üzümlerinden yapılan hardaliyenin faydaları da saymakla bitmez. Geleneksel yöntemlerle üretilen bu içecek başlarda sadece yöre halkınca bilinse de günümüzde tanınmaya, merak edilmeye başlanmıştır. Peki ferahlatıcı hardaliye nasıl yapılır? İşte tarifi…
Buzlu çay özellikle yaz aylarında zevkle tüketilen soğuk içeceklerden. Üstelik çeşit çeşit meyvelerle lezzetini taçlandırmak da mümkün. Biz bu tarifimizde orman meyveli bir buzlu çay deneyelim dedik, çok da beğendik. Siz de denemek isterseniz işte tarifimiz...
Erik yaz aylarının en sevilen ve en sık tüketilen meyvelerinden biri. Üstelik çok da başarılı bir meyve suyu malzemesi. Siz de birkaç tane eriği kaynatıp süzgeçten geçirerek nefis bir erik suyu hazırlayabilirsiniz. Ekşi seviyorsanız şeker eklemeden önce bir tadına bakın deriz.
İçine suyun yanı sıra maden suyu ve kıyılmış dereotu da eklenerek yapılan otlu ayran, özellikle sıcak yaz günlerinde içeni serinletmesinin yanı sıra elektrolit dengesinin korunmasına da yardımcı oluyor. İşte tarifi...
Aromalı kahvelerin en bilinenlerinin başında frappuccino gelir. Hem soslu hem kremalı olduğu için lezzeti de diğer soğuk kahvelere kıyasla çok daha güçlüdür. Eğer gerekli malzemeleriniz varsa, birkaç dakika içine hazırlayabileceğiniz karamelli frappuccino tarifiniz aşağıda...
Ramazan şerbeti en geleneksel içeceklerimizden bir tanesi. Adı her ne kadar ramazan şerbeti olsa da ramazan dışındaki zamanlarda da hazırlayıp afiyetle içebileceğiniz bir lezzet. Özellikle reyhanlısının tadına doyum olmuyor. Mutlaka deneyin...
Limonata yaz aylarında sudan sonra en çok tüketilen içecek olabilir. Markette satılan limonatalardan içmek yerine, biraz vakit ayırıp biraz da yaratıcılığınızı konuşturarak evde çeşit çeşit içecekler hazırlayabilirsiniz. Çilekli limonata bunlardan sadece biri...
Ice tea ya da Türkçe adıyla buzlu çay hayatımıza geç girdi ama kendini çok sevdirdi; ne de olsa çay insanlarıyız. Buzlu çayı çeşitli meyvelerle tatlandırmak da mümkün. Bunun akla ilk gelen örneği limon. İşte limonlu buzlu çay tarifi...
Eski hekimlerin şifa kaynağı, hazım kolaylaştırıcı, ferahlatıcı olarak önerdikleri şerbetin yemeklerle beraber tüketilmesi önerilir. Hazır şerbetlerin içerikleri sizi rahatsız ediyorsa çeşitli meyveleri kullanarak kolaylıkla evde şerbet yapabilirsiniz. Peki ama nasıl?
Eskiden sıcak basmalarına karşı serinletici olarak içilen demirhindi şerbeti, bugün daha ziyade nostaljik bir içecek olarak sofralarımızı süslüyor. Özellikle yaz aylarında hem lezzetli hem de faydalı bir şeyler içmek isterseniz bu tariften faydalanabilirsiniz.
Soğuk kahveyi de dondurmayı da çok seviyoruz. Peki ya ikisi bir araya gelirse? İşte o zaman ortaya efsane bir lezzet çıkıyor. Biz vanilyalı dondurma kullanmayı tercih ettik ama siz isterseniz başka dondurmalar da kullanabilirsiniz elbette...
Yaz aylarında masaya kocaman bir tabak içinde dilim dilim karpuzlar gelince hepimizin yüzü gülüyor değil mi? Peki bu karpuzları bardak bardak içmeye ne dersiniz? İşte nefis bir karpuzlu limonata tarifi...
Buzlu çay yaz aylarında serinlemek için bol bol tüketilen ve çok sevilen içeceklerden. Üstelik evde de yapılabilecek kadar pratik. Bu tarifimizi buzlu çayını şeftalili sevenler için hazırladık. Siz de yaz sıcaklarına şeftalili buzlu çayla dur demek isterseniz hadi tarife geçelim.
Ferahlatıcı lezzetler denince aklımıza ilk gelenlerden biri genelde nane olur. Peki naneyi hiç kahvede denediniz mi? İddia ediyoruz, özellikle naneli çikolata sevenlerdenseniz bu tarifi de çok beğeneceksiniz.
Bu sıcak yaz günlerinde içinizi serinletecek bir lezzet arıyorsanız kavun suyu tam size göre. Hem içinizi ferahlatacak hem de tatlı ihtiyacınızı giderecek kavun suyunu meyve sevmeyenler bile çok beğenecek. Biz içine bal ve şeker de ekledik ama siz çok tatlı olmasını istemiyorsanız şeker miktarını dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
Çilek yaz aylarının en sevilen meyvelerinden. Bu meyveyi sofralarınıza taşımanın birçok farklı yolu var. Tatlılarınızda kullanabilir ya da reçel yapabilirsiniz. Bir başka alternatif de çilek şerbeti yapmak. Yaz sıcaklarında içinizi ferahlatacak nefis çilek şerbetinin tarifi içeriğimizde. Mutlaka denemelisiniz…
Geleneksel lezzetlerimizden biri olan bu limonata tarifine bayılacaksınız. Üstelik bu limonata kaynatılıp şurup haline getirilmiş şeker ve suyla yapılıyor. Taze doğranmış nane yapraklarının lezzetine lezzet kattığı nane yapraklı limonata tarifini mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...
İçine suyun yanı sıra maden suyu ve kıyılmış dereotu da eklenerek yapılan otlu ayran, özellikle sıcak yaz günlerinde içeni serinletmesinin yanı sıra elektrolit dengesinin korunmasına da yardımcı oluyor. İşte tarifi...
Soğuk kahvenizi tatlı seviyor ama şeker tüketmek istemiyor olabilirsiniz. Böyle durumlar için size muzlu soğuk kahveyi öneriyoruz. Üstelik muzun kokusu da bu kahveye doğal bir aroma katıyor. İşte tarifi...