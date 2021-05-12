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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 - 10:07 | 

Bayram Soframızı Kuruyoruz

Pandemi nedeniyle alınan önlemler, bu yıl da bizi bayram günlerinde sevdiklerimizle bir araya getirmese de, kendimize ya da ev halkına leziz bir bayram sofrası hazırlamamıza engel olamaz.

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1Zeytinyağlı başlangıcınız olsun

Zeytinyağlı başlangıcınız olsun

Hem hafif, hem de Türk Mutfağı’nın vazgeçilmez lezzeti zeytinyağlı biber dolması, listemizde başa geçmeyi hak eden bir yemek.

2Başrol patlıcanın

Başrol patlıcanın

Ana yemek olarak; patlıcan oturtma doyuruculuğu ile başrolü kapar.

3Bir diğer alternatifimiz; güveç

Bir diğer alternatifimiz; güveç

İster etli, isterseniz daha hafif olması açısından sebzeli olarak güveci yapabilirsiniz. Bu yemeğe lezzetini veren şey elbette güveç kaplar.

4Sade pilava fark atar

Sade pilava fark atar

Biraz zahmetine katlanayım; ama ortaya hem görsel olarak hem de lezzet olarak farklı bir pilav çıksın diyorsanız bu bayram şöyle bademli, üzümlü bir iç pilav yapmaya ne dersiniz?

5Şerbetli tatlıların çok sevileni

Şerbetli tatlıların çok sevileni

Üstelik yapımı da pratik, malzemeleri kolay bulunabilir. Tabii ki; mis gibi revaniden bahsediyoruz.

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