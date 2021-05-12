Bayram Soframızı Kuruyoruz

Hem hafif, hem de Türk Mutfağı’nın vazgeçilmez lezzeti zeytinyağlı biber dolması, listemizde başa geçmeyi hak eden bir yemek.Ana yemek olarak; patlıcan oturtma doyuruculuğu ile başrolü kapar.İster etli, isterseniz daha hafif olması açısından sebzeli olarak güveci yapabilirsiniz. Bu yemeğe lezzetini veren şey elbette güveç kaplar.Biraz zahmetine katlanayım; ama ortaya hem görsel olarak hem de lezzet olarak farklı bir pilav çıksın diyorsanız bu bayram şöyle bademli, üzümlü bir iç pilav yapmaya ne dersiniz?Üstelik yapımı da pratik, malzemeleri kolay bulunabilir. Tabii ki; mis gibi revaniden bahsediyoruz.