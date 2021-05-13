Bayram için birbirinden nefis şerbetli tatlı tarifleri
Tatlılar bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden. Bayram tatlısı denildiğinde de akla ilk olarak baklava gelir. Fakat, baklava dışında da misafirlerinize farklı tatlılar ikram edebilirsiniz. İşte bayram için birbirinden nefis şerbetli tatlı tarifleri...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Şekerpare tarifi
Şekerpare, mutfağımızın en sevilen şerbetli tatlılarından biri. Her yörede farklı şekillerde sunulan bu güzel tatlının yapımı da çok kolay. Ayrıca dilerseniz üzerine fındık parçaları da ekleyerek lezzetini katlayabilirsiniz. Peki şekerpare nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla şekerpare tarifi...
Vezir parmağı, irmikli tatlılardan hoşlananlar için nefis bir seçenek. Misafir sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan bu tatlıyı kolayca hazırlayabilirsiniz. Dışındaki çıtır çıtır irmik dokusunu çok beğeneceksiniz. Peki vezir parmağı nasıl yapılır? İşte Vezir parmağı tarifi...
Baklava, şerbetli tatlıların en sevilenlerinden biri. Yapılışı her ne kadar zahmetli olsa da çıtır çıtır kıvamıyla tadına doyum olmuyor. Tatlınızın içi için ceviz yerine fıstık da tercih edebilirsiniz. Peki gazete baklavası nasıl yapılır? Gazete baklavası tarifi...
Kalburabastı, bayram sofralarının vazgeçilmezlerinden... Şerbetli tatlılar arasında yapımı pratik olduğu için de sıklıkla tercih ediliyor. İçindeki ceviz ve irmiğin yanı sıra ağızda dağılan yapısıyla da en sevilen tatlılardan biri. Peki kalburabastı nasıl yapılır? İşte tam kıvamında kalburabastı tarifi bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Revani, mutfağımızın klasik haline gelen tatlılarından biri. Dilerseniz kekine limon ya da portakal kabuğu da ekleyerek daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz. Ayrıca yanında da dondurma ile de ayrı bir güzel oluyor. İşte adım adım revani tarifi...
Şambali, Batı Anadolu'nun en sevilen tatlılarından biri. Şam tatlısı veya şambaba diye de bilinen şambali tatlısı, evinizde de kolayca hazırlayabilirsiniz. Ancak birkaç püf noktasına dikkat etmekte fayda var. Peki şambali tatlısı nasıl yapılır? İşte şambali tatlısı tarifi...
Burma baklava, klasik baklavaya göre hazırlanışı daha kolay bir tatlı. Oklava tatlısı, sarığı burma olarak da bilinen bu nefis tatlı bayram günlerinin sevilen lezzetlerinden. Peki burma baklava nasıl yapılır? İşte karamelli şekerpare tatlısı için gerekli malzemeler ve yapılışı