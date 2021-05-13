Bayram için birbirinden nefis şerbetli tatlı tarifleri

Revani tarifi Revani, mutfağımızın klasik haline gelen tatlılarından biri. Dilerseniz kekine limon ya da portakal kabuğu da ekleyerek daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz. Ayrıca yanında da dondurma ile de ayrı bir güzel oluyor. İşte adım adım revani tarifi...