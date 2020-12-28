Bayat Ekmekleri Nasıl Değerlendirelim?

Kanepe Bayat ekmek dilimlerinizin üzerine yumurta, peynir, maydanoz, baharat karışımını sürün ve fırına verin. Ekmekleri istediğiniz boyutta dilimleyebilir ya da dilimlemeden kullanabilirsiniz. Hem beş çayları hem de kahvaltılık için alternatif bir lezzet olacaktır.