Bayat Ekmekleri Nasıl Değerlendirelim?

Zamanında tüketilmeyen ekmekleri lezzetli fikirlerle değerlendirebilirsiniz.
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1
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Bayatlayan ekmekleri çöpe atmak yerine gelin bu yöntemlerle değerlendirip, yenilebilir hale getirelim;
2
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Galeta Unu
Bayatlayan ekmeklerinizi fırında kurutup, rondodan geçirerek galeta unu elde edebilirsiniz. Köfteleriniz için hazırda olması da pratik bir seçenektir.
3
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Pizza
Ekmekleri dilimleyin ve sütle ıslatarak birleştirin. Pizzanızın tabanı hazır bile!
4
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Kruton
Bayatladığını düşündüğünüz ekmekleri küp küp doğrayın, zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın. Fırında pişirin ve çıtır çıtır krutonlarınız hazır. Domates çorbasının yanında servis edebilirsiniz.
5
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Kanepe
Bayat ekmek dilimlerinizin üzerine yumurta, peynir, maydanoz, baharat karışımını sürün ve fırına verin. Ekmekleri istediğiniz boyutta dilimleyebilir ya da dilimlemeden kullanabilirsiniz. Hem beş çayları hem de kahvaltılık için alternatif bir lezzet olacaktır.
6
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Ekmek köftesi
Yumurta, kaşar, baharatlar ve biraz kıyma ile ekmek köftesi yapabilirsiniz. Ekmek köftesinin kızartmasına bayılacaksınız.