MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz İncili Gastronomi RehberiBayat Ekmekleri Nasıl Değerlendirelim?
Geriİncili Gastronomi Rehberi Bayat Ekmekleri Nasıl Değerlendirelim?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 28 Aralık 2020 - 11:40 | 

Bayat Ekmekleri Nasıl Değerlendirelim?

Zamanında tüketilmeyen ekmekleri lezzetli fikirlerle değerlendirebilirsiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Bayatlayan ekmekleri çöpe atmak yerine gelin bu yöntemlerle değerlendirip, yenilebilir hale getirelim;
Abone Olgoogle-news

Bayatlayan ekmekleri çöpe atmak yerine gelin bu yöntemlerle değerlendirip, yenilebilir hale getirelim;

2Galeta Unu
Abone Olgoogle-news

Galeta Unu

Bayatlayan ekmeklerinizi fırında kurutup, rondodan geçirerek galeta unu elde edebilirsiniz. Köfteleriniz için hazırda olması da pratik bir seçenektir.

3Pizza
Abone Olgoogle-news

Pizza

Ekmekleri dilimleyin ve sütle ıslatarak birleştirin. Pizzanızın tabanı hazır bile!

4Kruton
Abone Olgoogle-news

Kruton

Bayatladığını düşündüğünüz ekmekleri küp küp doğrayın, zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın. Fırında pişirin ve çıtır çıtır krutonlarınız hazır. Domates çorbasının yanında servis edebilirsiniz.

5Kanepe
Abone Olgoogle-news

Kanepe

Bayat ekmek dilimlerinizin üzerine yumurta, peynir, maydanoz, baharat karışımını sürün ve fırına verin. Ekmekleri istediğiniz boyutta dilimleyebilir ya da dilimlemeden kullanabilirsiniz. Hem beş çayları hem de kahvaltılık için alternatif bir lezzet olacaktır.

6Ekmek köftesi
Abone Olgoogle-news

Ekmek köftesi

Yumurta, kaşar, baharatlar ve biraz kıyma ile ekmek köftesi yapabilirsiniz. Ekmek köftesinin kızartmasına bayılacaksınız.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi