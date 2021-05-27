Bayat ekmekle neler yapılır? Bayat ekmekleri değerlendirmenin 10 harika yolu

10.Bayat ekmekli kolay yaz pudingi Bu ana kadar duyduğunuz bütün bayat ekmekli tariflerin arasında en çarpıcı olan elbette şimdi vereceğimiz kolay yaz pudingi! Hem de sandığınızdan çok daha kolay ve mükemmel bir puding diyebiliriz. Tarifi bizden, denemesi sizden…



Kolay yaz pudingi için; 500 gram kadar ahududu, kuş üzümü, yaban mersini gibi karışık yaz meyvelerini çatal yardımıyla güzelce ezin. Ardından ezilmiş meyveleri bir tavaya koyun ve orta ateşte suyunu çekene kadar kaynatın. Meyveler kaynarken ekmeği ince dilimler halinde kesin ve kabuklarını çıkarın.



Meyvelerin suyu akmaya başladığında, ateşi hafifçe yükseltin ve yaklaşık 2-3 dakika pişirin. Ardından sıcağı kapatın ve kuş üzümü veya frenk üzümü şerbeti ile karıştırın.



Kasenin dibine uyması için bir dilim ekmekten yuvarlak bir dilim kesin, ardından kalan dilimleri üçgen dilimler halinde kesin.



Ekmek dairesinin bir tarafını meyvenin bulunduğu tavadaki meyve sularına batırın, ardından daireyi meyve suyu tarafı aşağı bakacak şekilde muhallebi kabının dibine yerleştirin. Aynı şeyi ekmek üçgenleri için de yapın, ekmeğin bir tarafını meyve sularına daldırıp, daldırma tarafı dışa bakacak şekilde kasenin kenarına yerleştirmeden önce yapın. Bu aşamada ekmek üçgenlerinin uçları kasenin üstünden sarkacaktır.



Kase suyu ıslatılmış ekmekle tamamen kaplandıktan sonra (gerekirse küçük ekmek parçalarıyla boşlukları kapattığınızdan emin olun), tüm meyveleri ve meyve sularını puding leğenine koyun. Ekmeğin uçlarını kenarlarından kesin. Meyvenin üstünü biraz daha ekmekle örtün. Suyu toplamak için muhallebi kabını bir tabağa koyun.



Kasenin içine düzgün bir şekilde uyan bir fincan tabağı bulun. Üst kat ekmeği örtmek için üstüne koyun, ardından tabağı ağırlıklarla (pirinç poşetleri, fırınlanmış fasulye konserveleri veya elinize ne gelirse) tartın. Soğumasını bekleyin, ardından bir gece buzdolabına koyun.



Ertesi gün ağırlıkları ve tabağı çıkarın. Kenarların etrafından ince bir bıçak geçirin, ardından leğeni sığ bir servis tabağına çevirin.



Pudingi çevirin, kalın dilimler halinde kesin ve yaz pudingini krema ile servis edin. Afiyet olsun…