Batman mutfağından mutlaka denemeniz gereken lezzetler

Ur u rovi (Batman işkembe dolması) tarifi Batman mutfağının en özel yemeklerinden biri ur u rovi olarak da bilinen işkembe dolmasıdır. Minik işkembe keseciklerinin etli ve pirinçli harçla doldurulmasıyla elde edilen ur u rovi, farklı bir lezzet denemek isteyenler için uygun bir seçenek. Siz de bu yemeği evinizde denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılış aşamaları...