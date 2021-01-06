MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Lezizz MenülerBatman mutfağından mutlaka denemeniz gereken lezzetler
GeriLezizz Menüler Batman mutfağından mutlaka denemeniz gereken lezzetler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Lezizz Menüler
Haber Giriş: 06 Ocak 2021 - 10:03 | 

Batman mutfağından mutlaka denemeniz gereken lezzetler

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güzide şehirlerinden Batman'ın adını ilk duyanların aklına genelde petrol geliyor ancak mutfağını da göz ardı etmemek lazım. Mehir çorbası, işkembe dolması, tırşık gibi özel lezzetleriyle dikkat çeken Batman'a gittiğinizde mutlaka tatmanız gereken bazı lezzetler var. Bu lezzetleri evinizde de yapmak isterseniz tariflerimiz sizin için geliyor. Afiyet olsun...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Kaburga dolması tarifi
Abone Olgoogle-news

Kaburga dolması tarifi

Kaburga dolması en lezzetli et yemeklerimizden biri olabilir. Özellikle Batman usulü yapıldığında lezzetine doyum olmaz. Yapılışı biraz zahmetli gibi görünse de lezzetiyle her şeyi unutturan kaburga dolması için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
2Mehir (Ayran çorbası) tarifi
Abone Olgoogle-news

Mehir (Ayran çorbası) tarifi

Yoğurtla yapılan çorbalar mutfağımızın en sevilen çorbalarından. Özellikle Anadolu'da çeşit çeşit yoğurtlu çorbalar bulunuyor. Batman mutfağına ait mehir ya da ayran çorbası da bunlardan biri. Sadece iki temel malzemeyle birkaç dakika içinde kolayca yapabileceğiniz mehir (ayran çorbası) yapımı için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
3Ur u rovi (Batman işkembe dolması) tarifi
Abone Olgoogle-news

Ur u rovi (Batman işkembe dolması) tarifi

Batman mutfağının en özel yemeklerinden biri ur u rovi olarak da bilinen işkembe dolmasıdır. Minik işkembe keseciklerinin etli ve pirinçli harçla doldurulmasıyla elde edilen ur u rovi, farklı bir lezzet denemek isteyenler için uygun bir seçenek. Siz de bu yemeği evinizde denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılış aşamaları...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
4Kuru dolma tarifi
Abone Olgoogle-news

Kuru dolma tarifi

Kuru patlıcan ve biberle yapılan dolmalar Anadolu’nun vazgeçilmez lezzetlerindendir. Batman mutfağının da en önemli yemeklerinden biri olan kuru patlıcan ve biber dolmasının lezzetinin sırrı ise sumak suyu. Siz de bu dolmayı evinizde denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılış aşamaları…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
5Tırşık (Batman türlüsü) tarifi
Abone Olgoogle-news

Tırşık (Batman türlüsü) tarifi

Tırşık, Batman mutfağına ait bir çeşit etli türlü. Patlıcan, biber ve domatesle yapılan bu enfes yemek, her evde kolayca pişirilebilecek kadar da pratik. İşte malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabileceğiniz tırşık tarifimiz…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi