Batman mutfağından mutlaka denemeniz gereken lezzetler
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güzide şehirlerinden Batman'ın adını ilk duyanların aklına genelde petrol geliyor ancak mutfağını da göz ardı etmemek lazım. Mehir çorbası, işkembe dolması, tırşık gibi özel lezzetleriyle dikkat çeken Batman'a gittiğinizde mutlaka tatmanız gereken bazı lezzetler var. Bu lezzetleri evinizde de yapmak isterseniz tariflerimiz sizin için geliyor. Afiyet olsun...
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Kaburga dolması tarifi
Kaburga dolması en lezzetli et yemeklerimizden biri olabilir. Özellikle Batman usulü yapıldığında lezzetine doyum olmaz. Yapılışı biraz zahmetli gibi görünse de lezzetiyle her şeyi unutturan kaburga dolması için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Yoğurtla yapılan çorbalar mutfağımızın en sevilen çorbalarından. Özellikle Anadolu'da çeşit çeşit yoğurtlu çorbalar bulunuyor. Batman mutfağına ait mehir ya da ayran çorbası da bunlardan biri. Sadece iki temel malzemeyle birkaç dakika içinde kolayca yapabileceğiniz mehir (ayran çorbası) yapımı için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...
Batman mutfağının en özel yemeklerinden biri ur u rovi olarak da bilinen işkembe dolmasıdır. Minik işkembe keseciklerinin etli ve pirinçli harçla doldurulmasıyla elde edilen ur u rovi, farklı bir lezzet denemek isteyenler için uygun bir seçenek. Siz de bu yemeği evinizde denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılış aşamaları...
Kuru patlıcan ve biberle yapılan dolmalar Anadolu’nun vazgeçilmez lezzetlerindendir. Batman mutfağının da en önemli yemeklerinden biri olan kuru patlıcan ve biber dolmasının lezzetinin sırrı ise sumak suyu. Siz de bu dolmayı evinizde denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Tırşık, Batman mutfağına ait bir çeşit etli türlü. Patlıcan, biber ve domatesle yapılan bu enfes yemek, her evde kolayca pişirilebilecek kadar da pratik. İşte malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabileceğiniz tırşık tarifimiz…