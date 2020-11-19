Bartın'ın 150 yıllık ağda tatlısı coğrafi işaretle taçlandı

Ağda tatlısı nasıl yapılıyor? Bir miktar çöven otu kökü kalaylanmış su dolu bakır kazanda kaynatılıyor. Kazan içindeki sıcaklık 115 dereceye ulaşıncaya kadar kaynatma işi devam ediyor. Kaynatma işleminin ardından çöven kökü ile kaynatılan su çay rengini alana kadar demlenmesi için bekletiliyor. Çöven köklerinden ayrıştırılan su süzülerek çırpılacak tekneye aktarılıyor. Daha önceleri pür çalısı ile yapılan çırpma işlemi günümüzde ise makineli sistemle gerçekleştiriliyor. Çırpma işlemi başladığında çöven kökleriyle kaynatılan ve çay rengini alan su beyaz köpüğe dönüşüyor. Çırpma işlemine köpüğün uygun kıvama ulaşmasına kadar devam ediliyor. Ağda tatlısının şerbeti içinse belirli oranlarda beyaz şeker ve limon tuzu kullanılıyor. Kalaylanmış bakır kazanda beyaz şeker ve limon tuzu karıştırılarak 50-60 dakika boyunca kaynatılan şerbet daha sonra 30-40 dakika boyunca soğumaya bırakılıyor. Kazanda soğuyan şerbetin üzerine bir süre çırpılmış ve istenilen kıvama ulaşmış köpük ilave ediliyor. Şerbet ve köpük, mablak olarak da tabir edilen uzun saplı tahta kepçe ile istenilen kıvama getirilene kadar 1,5-2 saat boyunca karıştırılıyor. Kıvama ulaşan karışım ağıza atıldığında eriyen muhteşem bir tatlıya dönüşüyor.