Bartın'da kestane hasadı başladı... Yüzlerce aile için geçim kaynağı

Stres atmak hem de orman havası almak için kestane toplamaya geldiklerini söyleyen Şenol Arslan da, ”Stres atmak hem de orman havası almak için geldik. Birazda kestane bulabilirsek bizim için daha iyi olan bir şey. Bu da bizim Bartın’ımızda var. Var olan bir şey. Yiyecek kadar bulduk bakalım” şeklinde konuştu.