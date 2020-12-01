Bartın’a özgü 6 lezzet coğrafi işaretle tescillendi

"Bildiğimiz, Bartın'a has 65 yemeğimiz var. Zaman zaman bu yemeklerin sunumunu gerçekleştirdik. Şimdi de bu yemeklerin coğrafi işaretlerini almak için çalışma gerçekleştiriyoruz. Yöresel yemek ve tatlılarının tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurularımızı yaptık."