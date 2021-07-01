İncili Gastronomi Rehberi Haber Giriş: 01 Temmuz 2021 - 16:06 | 01 Temmuz 2021 - 16:06

Balzamik Sosu Hangi Yemeklerde Kullanılır?

İtalyan mutfağından ortaya çıkan balzamik sirkenin ismi ‘’kokulu’’ anlamına gelen ‘’balsamico’’ kelimesinden türemiş. Birçok yemeğe eklenebilen balzamik sirkesi, bizim mutfağımızda en çok salatalarda kullanılıyor. Ancak; başka yemeklere de eşlik edebilir.