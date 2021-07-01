MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz İncili Gastronomi RehberiBalzamik Sosu Hangi Yemeklerde Kullanılır?
Geriİncili Gastronomi Rehberi Balzamik Sosu Hangi Yemeklerde Kullanılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 01 Temmuz 2021 - 16:06 | 

Balzamik Sosu Hangi Yemeklerde Kullanılır?

İtalyan mutfağından ortaya çıkan balzamik sirkenin ismi ‘’kokulu’’ anlamına gelen ‘’balsamico’’ kelimesinden türemiş. Birçok yemeğe eklenebilen balzamik sirkesi, bizim mutfağımızda en çok salatalarda kullanılıyor. Ancak; başka yemeklere de eşlik edebilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Kalabalık sofraların vazgeçilmezleri arasında olan bruschetta’lar, şeflerin menüsünde de, ev mutfağının menüsünde de yerini alıyor.

Kalabalık sofraların vazgeçilmezleri arasında olan bruschetta’lar, şeflerin menüsünde de, ev mutfağının menüsünde de yerini alıyor.

Kızarmış ekmek üzerine soğan, domates ve baharatlarla hazırlanan sos, dilediğiniz çeşit peynirle mini bruschetta’lar yapmanız mümkün. İşte tam bu lezzet için son dokunuşu balzamik sosa bırakabilirsiniz.

2Büyük boy domatesleri yuvarlak şeklinde dilimleyerek ister ızgarada ister fırında pişirebilirsiniz.

Büyük boy domatesleri yuvarlak şeklinde dilimleyerek ister ızgarada ister fırında pişirebilirsiniz.

Ardından biraz parmesan, balzamik sosu ve fesleğenle tatlandırdığınız domatesleri peynirler kızarıncaya kadar pişirin. Nefis domates dilimleriniz hazır.

3Ekşi mayalı ekmeğinizi lezzetlendirin

Ekşi mayalı ekmeğinizi lezzetlendirin

Balzamik sosun içerisine biraz zeytinyağı, biraz kekik ekleyin ve ekmekleriniz hazır.

4Salatalar balzamik sos için en uygun lezzet

Salatalar balzamik sos için en uygun lezzet

Bol yeşillik, havuç, turp, mor lahana ve domatesle bir salata hazırlayın ve balzamik sosla tatlandırın.

5Balzamik sos ve incir uyumu

Balzamik sos ve incir uyumu

Ekşi ve tatlının uyumunu bir dilim incir ve balzamik sosla yakalayabilirsiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi