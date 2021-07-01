Balzamik Sosu Hangi Yemeklerde Kullanılır?

İtalyan mutfağından ortaya çıkan balzamik sirkenin ismi ‘’kokulu’’ anlamına gelen ‘’balsamico’’ kelimesinden türemiş. Birçok yemeğe eklenebilen balzamik sirkesi, bizim mutfağımızda en çok salatalarda kullanılıyor. Ancak; başka yemeklere de eşlik edebilir.
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1
Kalabalık sofraların vazgeçilmezleri arasında olan bruschetta’lar, şeflerin menüsünde de, ev mutfağının menüsünde de yerini alıyor.
Kızarmış ekmek üzerine soğan, domates ve baharatlarla hazırlanan sos, dilediğiniz çeşit peynirle mini bruschetta’lar yapmanız mümkün. İşte tam bu lezzet için son dokunuşu balzamik sosa bırakabilirsiniz.
2
Büyük boy domatesleri yuvarlak şeklinde dilimleyerek ister ızgarada ister fırında pişirebilirsiniz.
Ardından biraz parmesan, balzamik sosu ve fesleğenle tatlandırdığınız domatesleri peynirler kızarıncaya kadar pişirin. Nefis domates dilimleriniz hazır.
3
Ekşi mayalı ekmeğinizi lezzetlendirin
Balzamik sosun içerisine biraz zeytinyağı, biraz kekik ekleyin ve ekmekleriniz hazır.
4
Salatalar balzamik sos için en uygun lezzet
Bol yeşillik, havuç, turp, mor lahana ve domatesle bir salata hazırlayın ve balzamik sosla tatlandırın.
5
Balzamik sos ve incir uyumu
Ekşi ve tatlının uyumunu bir dilim incir ve balzamik sosla yakalayabilirsiniz.