Balıkçıların korkulu rüyası, restoranların ve turistlerin gözdesi

Yönetime gelmelerinin ardından yörenin değerini arttırmak için farklı bir konsept çalışması uyguladıklarına dikkati çeken Yalılı, "Bunun için mavi yengeçlerden, caretta carettalardan bahsettik. Bu vesile ile buraya turist akını oldu. Özellikle, mavi yengeç çalışmamız tuttu. Buraya gelen yerli ve yabancı turistler mavi yengece ilgi gösterdi. Mavi yengeci iyi bir katma değere dönüştürdük. Mavi yengeç, protein yüklü ürün, onun için çok tercih ediliyor. İnanılmaz bir talep var, karşılamakta güçlük çekiyoruz. Talepler o kadar fazla ki Adana bölgesine yönlendiriyoruz. Bir sezonda 50- 60 ton mavi yengeç talep ediliyor ancak biz yasaların bize izin verdiği rakam doğrultusunda avlanma yapabiliyoruz. Dalyan ve Adana’nın dışında, Çanakkale, Antalya ve Muğla’nın Milas ilçesinde de sıklıkla görülüyor. Uzak Doğu ve Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra son zamanlarda ABD’den de talep geliyor. Ancak, bizim önceliğimiz, yurt dışından önce bölgemizde bu lezzetin tadılması. Belki ilerde yurt dışı talepleri de karşılayabiliriz. Ortalama yıllık 10 ile 30 ton arasında bir mavi yengeç üretim var. Üretilenler iç piyasaya sürülüyor" dedi.