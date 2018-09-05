Balık sofralarının baş tacı 18 nefis meze

Balık sofralarının en şahane mezesi... Yaklaşık 2 su bardağı nohudu haşlayın, sonrasında iyice ezin. Tahin, sarımsak, limon, kıvamını biraz açmak için su, zeytinyağı, kimyon ve tuz ekleyin. Humusunuz hazır...
Soğan, sirke, maydanoz ve karabiberi kaynatın. Kaynadıktan sonra karideslerinizi içine atın ve haşlayın. Sos için; avokado, hardal, zeytinyağı, limon, ince kıyılmış maydanoz, kişniş tohumu, tuz ve karabiberi karıştırın. Haşladığınız karideslerin üzerine sosu dökün.
Baklayı seviyorsanız favaya asla hayır diyemezsiniz. Kuru baklayı 1 gece önceden ıslatın. Bir tencerede soğanı zeytinyağı ile kavurun, sonra üzerine tuz, incecik kesilmiş patates ve göz kararı su ekleyin. İyice pişen karışımınızı blender’dan geçirin. İçerisine dereotu, limon suyu ve zeytinyağını ekleyip karıştırın. Üzerini tekrar dereotuyla süsleyip servis edebilirsiniz.
Kalamarları kızartmak için önce sosu hazırlayın. Sos için; incecik kıyılmış maydanoz, sirke, kekik, sarımsak ve biberiyeyi karıştırın. Kalamarlarınızı önce una sonra sosa bulayıp kızgın yağda kızartın. Servis tabaklarına rokalarını büyük yapraklar halinde yerleştirin, üzerine kızarttığınız kalamarlarını koyun.
En sevilen mezelerden biri olan muhammaranın yapılışı yöreye ve kişiye göre farklılıklar gösteriyor ancak genel olarak bayat ekmek içi, ceviz, sarımsak ve salça gibi malzemeler kullanılıyor. Siz de bu benzersiz ve inanılmaz pratik mezeyi evinizde yapıp sofralarınızı renklendirmek isterseniz, karşınızda nefis muhammara tarifimiz...
Ajvar aslında çok sevilen patlıcan közlemesi ve biber közlemesinin karışımı olan bir meze. Sevilen iki lezzetinde aynı tabakta muhteşem birleşimine yiyenler hayran kalıyor. Balkan ülkelerinde çok popüler olan ve genelde evde yapılan bu tarif sizlerle...
Edirne’ye ait olan bir meze, mamzana. Közlenmiş patlıcan ve sebzelerin, yoğurtla birleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bu çok pratik ve lezzetli mezeyi denemek isterseniz, leziz mamzana tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Közlenmiş patlıcan ve tahinin mükemmel uyumu olan mütebbel, sofralara yakışan en güzel mezelerden. Doyuruculuğu ve hafifliği birlikte sunan mütebbel özel günlerin de vazgeçilmezleri arasında. İsterseniz besleyici bir öğün olarak da tercih edebileceğiniz bu enfes lezzetin tarifini sizin için araştırdık. Şimdiden afiyet olsun...
Hatay mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan abagannuc, közlenmiş sebzelerle hazırlanan enfes bir meze. Hazırlaması oldukça pratik yemesi de bir o kadar güzel olan bu mezeyi salata olarak da sunabilirsiniz. Mutlaka deneyin. İşte, abagannuc tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Türkiye’de sokak lezzeti denince akla ilk gelenlerden biridir midye dolma. Meze olarak da tüketilebilir, atıştırmalık olarak da yenebilir. Özellikle yazın sahilde keyif yaparken midye dolma atıştırmanın keyfiyle hiçbir şey boy ölçüşemez. Evde yapılmış midye dolmanın lezzeti hariç. Sizin için evde yapıp gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz enfes bir midye dolması tarifi hazırladık. Çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…
Domates kurusu, müthiş yaz lezzeti domatesi diğer mevsimlere de taşımanın en kolay yollarından. Pizzaya, makarnaya vs. de çok yakışan domates kurusunun salatası da benzersiz oluyor. Siz de bu salatayı denemek isterseniz tarifimizi mutlaka deneyin. Domates kurusu salatasının meze olarak da zevkle tüketilebileceğini belirtip tarifimize geçelim…
Ege mutfağının otlu lezzetlerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Salata ya da meze olarak zevkle tüketilebilen Ege otlarından biri de şevketi bostan. Diken ya da tiken diye de bilinen şevketi bostanla yapabileceğiniz bu kolay ve lezzetli salata sofralarınızda vazgeçilmezlerden biri olacak. İşte nefis şevketi bostan salatası tarifimiz…