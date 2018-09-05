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Hürriyet
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Lezizz Menüler
Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 05 Eylül 2018 - 10:53 | 

Balık sofralarının baş tacı 18 nefis meze

Balık mevsimi başladı! Nar gibi kızarmış balığınızın yanına parmaklarınızı yiyeceğiniz hem pratik hem lezzetli meze tarifleri sizi bekliyor...

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Av yasağının bitmesiyle balıklar sofralarda yerini almaya başladı. Ama balık sofrası mezesiz olmaz. Misafirlerinizin midesini bayram ettirecek, leziz mi leziz meze tariflerine ne dersiniz?

2Acılı ezme tarifi
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Acılı ezme tarifi

Meze sofralarının olmazsa olmazlarından biridir acılı ezme. Üstelik hazırlaması da oldukça pratik… Domates, biber, soğan, sarımsak, maydanozu incecik kıyın. Zeytinyağı, pul biber, nar ekşisiyle karıştırıp, servis edin.

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3Humus tarifi
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Humus tarifi

Balık sofralarının en şahane mezesi... Yaklaşık 2 su bardağı nohudu haşlayın, sonrasında iyice ezin. Tahin, sarımsak, limon, kıvamını biraz açmak için su, zeytinyağı, kimyon ve tuz ekleyin. Humusunuz hazır...

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4Tarator tarifi
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Tarator tarifi

2-3 dilim bayat ekmek içini blender’dan geçirin. Ekmekleri iyice ufaltın. Ceviz, zeytinyağı, süzme yoğurt, limon suyu, sarımsak ve tuz ekleyip karıştırın. Üzerini dereotuyla süsleyebilirsiniz.

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5Hardal soslu avokadolu karides tarifi
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Hardal soslu avokadolu karides tarifi

Soğan, sirke, maydanoz ve karabiberi kaynatın. Kaynadıktan sonra karideslerinizi içine atın ve haşlayın. Sos için; avokado, hardal, zeytinyağı, limon, ince kıyılmış maydanoz, kişniş tohumu, tuz ve karabiberi karıştırın. Haşladığınız karideslerin üzerine sosu dökün.

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6Babagannuş tarifi
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Babagannuş tarifi

Hazırlaması hem çok kolay hem de leziz bir meze... Biber ve patlıcanlarınızı mümkünse mangal ateşinde, değilse ocakta ya da fırında közleyin. Sarımsak, tuz ve baharatlarla süsleyin.

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7Hibeş tarifi
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Hibeş tarifi

Özellikle Antalya yöresinde meze denince akla ilk hibeş gelir. Tahini biraz açmak için su ilave edin. Sonra limon, kimyon, kırmızıbiber, sarımsak ve tuz ekleyin.

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8Zeytinyağlı börülce tarifi
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Zeytinyağlı börülce tarifi

Börülcelerinizi bol su içinde iyice kaynatın. Süzüp soğuttuktan sonra zeytinyağı, limon ve sarımsakla salata haline getirin. Hepsi bu kadar...

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9Zeytinyağlı fava tarifi
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Zeytinyağlı fava tarifi

Baklayı seviyorsanız favaya asla hayır diyemezsiniz. Kuru baklayı 1 gece önceden ıslatın. Bir tencerede soğanı zeytinyağı ile kavurun, sonra üzerine tuz, incecik kesilmiş patates ve göz kararı su ekleyin. İyice pişen karışımınızı blender’dan geçirin. İçerisine dereotu, limon suyu ve zeytinyağını ekleyip karıştırın. Üzerini tekrar dereotuyla süsleyip servis edebilirsiniz.

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10Haydari tarifi
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Haydari tarifi

Süzme yoğurt içine, beyaz peynir, sarımsak, zeytinyağı, nane, ceviz ve tuz ekleyin. Buzdolabında soğumaya bırakın.

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11Kalamar tava tarifi
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Kalamar tava tarifi

Kalamarları kızartmak için önce sosu hazırlayın. Sos için; incecik kıyılmış maydanoz, sirke, kekik, sarımsak ve biberiyeyi karıştırın. Kalamarlarınızı önce una sonra sosa bulayıp kızgın yağda kızartın. Servis tabaklarına rokalarını büyük yapraklar halinde yerleştirin, üzerine kızarttığınız kalamarlarını koyun.

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12Muhammara tarifi
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Muhammara tarifi

En sevilen mezelerden biri olan muhammaranın yapılışı yöreye ve kişiye göre farklılıklar gösteriyor ancak genel olarak bayat ekmek içi, ceviz, sarımsak ve salça gibi malzemeler kullanılıyor. Siz de bu benzersiz ve inanılmaz pratik mezeyi evinizde yapıp sofralarınızı renklendirmek isterseniz, karşınızda nefis muhammara tarifimiz...

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13Ajvar tarifi
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Ajvar tarifi

Ajvar aslında çok sevilen patlıcan közlemesi ve biber közlemesinin karışımı olan bir meze. Sevilen iki lezzetinde aynı tabakta muhteşem birleşimine yiyenler hayran kalıyor. Balkan ülkelerinde çok popüler olan ve genelde evde yapılan bu tarif sizlerle...

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14Mamzana tarifi
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Mamzana tarifi

Edirne’ye ait olan bir meze, mamzana. Közlenmiş patlıcan ve sebzelerin, yoğurtla birleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bu çok pratik ve lezzetli mezeyi denemek isterseniz, leziz mamzana tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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15Mütebbel tarifi
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Mütebbel tarifi

Közlenmiş patlıcan ve tahinin mükemmel uyumu olan mütebbel, sofralara yakışan en güzel mezelerden. Doyuruculuğu ve hafifliği birlikte sunan mütebbel özel günlerin de vazgeçilmezleri arasında. İsterseniz besleyici bir öğün olarak da tercih edebileceğiniz bu enfes lezzetin tarifini sizin için araştırdık. Şimdiden afiyet olsun...

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16Abagannuc tarifi
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Abagannuc tarifi

Hatay mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan abagannuc, közlenmiş sebzelerle hazırlanan enfes bir meze. Hazırlaması oldukça pratik yemesi de bir o kadar güzel olan bu mezeyi salata olarak da sunabilirsiniz. Mutlaka deneyin. İşte, abagannuc tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

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17Midye dolma tarifi
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Midye dolma tarifi

Türkiye’de sokak lezzeti denince akla ilk gelenlerden biridir midye dolma. Meze olarak da tüketilebilir, atıştırmalık olarak da yenebilir. Özellikle yazın sahilde keyif yaparken midye dolma atıştırmanın keyfiyle hiçbir şey boy ölçüşemez. Evde yapılmış midye dolmanın lezzeti hariç. Sizin için evde yapıp gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz enfes bir midye dolması tarifi hazırladık. Çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…

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18Domates kurusu salatası tarifi
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Domates kurusu salatası tarifi

Domates kurusu, müthiş yaz lezzeti domatesi diğer mevsimlere de taşımanın en kolay yollarından. Pizzaya, makarnaya vs. de çok yakışan domates kurusunun salatası da benzersiz oluyor. Siz de bu salatayı denemek isterseniz tarifimizi mutlaka deneyin. Domates kurusu salatasının meze olarak da zevkle tüketilebileceğini belirtip tarifimize geçelim…

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19Şevketi bostan salatası tarifi
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Şevketi bostan salatası tarifi

Ege mutfağının otlu lezzetlerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Salata ya da meze olarak zevkle tüketilebilen Ege otlarından biri de şevketi bostan. Diken ya da tiken diye de bilinen şevketi bostanla yapabileceğiniz bu kolay ve lezzetli salata sofralarınızda vazgeçilmezlerden biri olacak. İşte nefis şevketi bostan salatası tarifimiz…

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