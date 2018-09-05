Balık sofralarının baş tacı 18 nefis meze

Muhammara tarifi En sevilen mezelerden biri olan muhammaranın yapılışı yöreye ve kişiye göre farklılıklar gösteriyor ancak genel olarak bayat ekmek içi, ceviz, sarımsak ve salça gibi malzemeler kullanılıyor. Siz de bu benzersiz ve inanılmaz pratik mezeyi evinizde yapıp sofralarınızı renklendirmek isterseniz, karşınızda nefis muhammara tarifimiz...